L’avion XB-1 de Boom Supersonic a franchi le mur du son. Un potentiel remplaçant du Concorde ?

L’avion prototype XB-1 a franchi le mur du son – Crédit Boom Supersonic

Il y a un peu plus de 2 semaines, l’avion supersonique XB-1 de l’entreprise américaine Boom Supersonic, effectuait son 11ème vol d’essai dans le désert de Mojave en Californie. Hier, le 28 janvier à 17h31 (heure de Paris), il effectuait son 12ème vol pendant lequel il a donc franchi le mur du son, comme annoncé par ses équipes.

Le vol a été retransmis en direct et la vidéo est disponible sur YouTube.

Piloté par Tristan Brandenburg, XB-1 a atteint une altitude de 35 290 pieds (environ 10 kilomètres) pour ensuite accélérer jusqu’à 1 230 km/h, soit Mach 1,1 pendant environ 4 minutes. Le vol a duré 34 minutes et le mur du son a été franchi à 3 reprises.

XB-1, le remplaçant du Concorde ?

Bien qu’il soit souvent comparé au Concorde, le XB-1 n’a été construit que pour jouer les démonstrateurs. En effet, le projet plus ambitieux derrière le développement de ce prototype, est de relancer le transport aérien pour les voyageurs à grande vitesse, comme le Concorde autrefois. En effet, dépasser Mach 1 n’est pas un exploit ni une nouveauté, car de nombreux avions de chasse sont déjà en mesure de dépasser cette vitesse et de loin. Mais pour l’aviation civile, c’est une petite prouesse, puisqu’aucun avion civil piloté manuellement ne l’avait atteint depuis le Concorde, il y a plus de 20 ans.

L’avion de Boom Supersonic dédié aux transports de voyageurs se nomme Overture, et devrait accepter entre 64 et 80 passagers à son bord et atteindre des vitesses jusqu’à Mac 1,7, mais uniquement au-dessus de la mer, de manière à ne pas déranger les populations lorsque le “Bang” caractéristique retentit au moment du franchissement du mur du son.

Boom Supersonic ambitionne de construire 66 appareils annuellement, et déjà 130 commandes et précommandes ont été passées par de grandes compagnies aériennes, comme American Airlines, United Airlines ou encore Japan Airlines.