Le casque Jabra Elite 85h est à moins de 150 €

Les écouteurs Sony WF-1000XM3 sont à 120 € mais si vous préférez un casque, voici un bon plan qui va retenir votre attention. Chez Boulanger le casque Jabra Elite 85h est à 179,99 € mais grâce à une remise supplémentaire, son tarif passe à 149,99 €.

Les Jabra Elite 85t sont à 149,99 € chez Boulanger

Ce casque sans fil et confortable devrait parfaitement répondre à toutes vos attentes et même à celles des sportifs. Son atout est sans contexte sa batterie considérable. A titre d’information, elle ne permet pas de tenir 85 heures mais tout de même 36 heures avec l’option réduction de bruit activée et 41 heures sans l’option. Des résultats qui lui permettent d’écraser de nombreux concurrents.

Si l’option de réduction de bruit n’est pas aussi performante que Sony, la performance des Jabra Elite 85t est tout de même correcte et vous permettra de vous immerger dans votre conversation ou dans votre musique. La qualité sonore est elle aussi satisfaisante et la marque propose un rendu presque identique aux modèles beaucoup plus onéreux. Toutefois, si ce point est important pour vous, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth avant de valider votre commande.