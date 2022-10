Le design du Galaxy S23 se dévoile, Sony présente sa DualSense Edge, Windows 11 se met à jour, c’est le récap’ de la semaine￼

Un récap’ qui ne manque pas de révélations : on vous dit tout de la manette DualSense Edge et des nouveautés de Windows 11, on vous partage les premiers clichés des Galaxy S23 et on vous confie que la Warner Bros. Discovery prépare plusieurs productions dérivées de The Batman.

Des nouvelles du Galaxy S23

Si l’on en croit ETNews, Samsung lancera ses Galaxy S23 au début de l’année prochaine, et les fuites continuent de dévoiler petit à petit les futurs flagships du constructeur. Cette semaine, c’est Ice Universe qui lève le voile sur le design de ces modèles haut de gamme en partageant des photos exclusives des coques des S23. Reste à savoir ce que Samsung prépare en termes de nouveautés techniques.

Les coques des futurs S23 © Ice universe

Plusieurs spins-offs de The Batman en développement chez DC

Un nouveau rapport de The Hollywood Reporter révèle que la Warner Bros. Discovery travaille actuellement au développement de nombreux projets de productions dérivées de The Batman. Alors qu’une série sur le Pingouin verra bientôt le jour, Matt Reeves travaillerait également sur des films et séries basées sur l’Épouvantail, le Professeur Pyg, Gueule d’argile.

The Batman © WarnerMedia

Sony présente sa manette sans fil DualSense Edge

C’est officiel depuis août, Sony prépare actuellement sa première manette personnalisable. La DualSense Edge sortira le 26 janvier 2023 et sera disponible pour 239,99 euros. La manette premium se destinera aux joueurs compétitifs souhaitant optimiser leurs performances de jeu. À noter que les boutons de la manette seront interchangeables et remappables.

DualSense Edge © Sony

Partager un compte Netflix aura un coût

Netflix pourrait avoir trouvé un moyen de limiter le partage de comptes sur sa plateforme de streaming. En effet, si vous êtes abonné et que vous partagez votre compte payant avec quelqu’un qui n’habite pas avec vous, sachez qu’il faudra désormais débourser des frais supplémentaires pour ajouter des comptes secondaires, qui pourraient s’élever à 3 ou 4 euros par mois.

Netflix © Souvik Banerjee / Unsplash

L’expérience utilisateur améliorée par la nouvelle mise à jour de Windows 11

Microsoft met à jour Windows 11 et les nouvelles fonctionnalités sont nombreuses. De nouveaux raccourcis clavier, la fonction Actions Suggérées, un accès facilité au gestionnaire de tâches, les nouveautés sont donc prévues pour simplifier la vie des utilisateurs. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir en détail les fonctionnalités de la version 22H2 de Windows 11.

La nouvelle mise à jour de Windows 11 © Microsoft

Nos tests et dossiers de la semaine

Acer Swift 5 : 9/10 pour cette version 2022

Avec la mise à jour du Swift 5, Acer tient ses promesses et propose un smartphone puissant au design élégant. Si la dalle LCD est trop brillante, la qualité d’affichage est excellente et on apprécie la bonne autonomie en bureautique et en streaming vidéo et ce malgré le QHD. Autre point positif, la connectique complète proposée sur cette version 2022. On regrette seulement la qualité audio qui est largement perfectible.

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit – Xavier Regord / Tom’s Guide

Bose QC Earbuds II : les meilleurs écouteurs à réduction de bruit du marché

Vous êtes à la recherche de vos futurs écouteurs et vous privilégiez les options à réduction de bruit ? Ne cherchez pas plus loin, les QC Earbuds II sont actuellement les meilleurs du marché. On apprécie également leur design compact et très confortable et leur autonomie. Attention, la connexion n’est pas toujours à la hauteur et le prix de lancement a augmenté par rapport aux QC Earbuds.

Le Bose QC Earbuds II vient avec trois tailles d’embouts/ailettes

Les séries à ne pas louper ce mois-ci !

Nous sommes déjà le 22 octobre et vous êtes peut-être passés à côté d’une production télévisée à découvrir de toute urgence ! Afin de vous aider, Tom’s Guide a sélectionné pour vous les 10 meilleures séries du mois à ne louper sous aucun prétexte. Que vous soyez abonné à Netflix, Disney+, myCanal ou encore Prime Video, découvrez notre liste dans notre actu dédiée.

