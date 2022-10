Test Acer Swift 5 : une version 2022 pleine de bonnes surprises !

9/10 Acer Swift 5 SF514-56T 1399€ > Carrefour Online On aime Bonnes performances

Design sophistiqué

Webcam 1080p

Excellente qualité d'affichage

Bonnes autonomie en bureautique et en streaming vidéo

Definition QHD

Finitions séduisantes

Connectique complète On n’aime pas Dalle LCD brillante

Webcam incompatible Windows Hello

Qualité audio médiocre Verdict : La mise à jour du Swift 5 d’Acer apporte plusieurs améliorations intéressantes, aussi bien en ce qui concerne son châssis que ses composants internes. Au final, la configuration s’avère performante, endurante, offre un affichage de grande qualité et ne souffre d’aucun gros défaut. Le tout pour un prix raisonnable ! Que demander de plus ?

Tout début 2011, l’ultrabook Swift 5 Acer se distinguait par son format compact et son poids réduit à l’extrême (un kilo à peine), malgré un format 14 pouces. Ce Swift 5 SF514-55T – qui est d’ailleurs toujours en vente – était l’une des premières à exploiter la puce Tiger Lake d’Intel (Core i7-1165G7). Elle alliait un design séduisant et un équipement comprenant une Webcam 720p, un lecteur d’empreintes digitales, une connectique étoffée, une dalle LCD Full HD et un adaptateur secteur doté d’un connecteur propriétaire (lire notre test du Acer Swift 5 SF514-55T).

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Aujourd’hui, le « refresh » 2022 du Swift 5 arrive dans les boutiques. Il porte la référence SF514-56T (et même SF514-56T-797N pour la version que nous avons testée) et – c’est la bonne nouvelle – le nouveau PC portable apporte des améliorations/modifications sur tous les points cités ci-dessus.

La configuration est proposée au prix de 1399 €, avec un processeur Intel Core i7-1260P, 16 Go de mémoire et un SSD de 1 To.

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Parmi ses concurrents au format 14 pouces, on peut citer les deux PC portables suivants :

L’Asus Zenbook 14 OLED, qui – pour 1299 € – comprend un processeur Intel i7-1260P, un écran LCD 14 pouces, qui peut fonctionner en mode 90 Hz et qui supporte une définition de 2880 x 1800 pixels.

Le Huawei Matebook 14s, qui embarque une puce Intel Tiger Lake, de 11eme génération, un Core i5-11300H ou un Core i7-11370H, ainsi qu’un écran LCD de 14,2 pouces au format 3:2 (haute définition de 2520 x 1680 pixels et fréquence de rafraichissement maximale de 90 Hz. Cet ultrabook est proposé pour 799 € (Core i5) ou 1099 € (Core i7).

A lire aussi – Comparatifs et tests des meilleurs PC portables

Un châssis soigné qui évolue peu, avec un équipement renforcé !

Le nouvel Acer Swift 5 est doté d’un superbe boîtier en aluminium noir, avec des bords dorés plutôt séduisants (en tout cas original !). De ce point de vue, on ne constate par de changement majeur depuis le Swift 5 SF514-55T. Si on regarde plus détail, on se rend compte que plusieurs éléments ont évolué, ce qui est une bonne chose. Le PC portable mesure 31 x 22 x 1,5 cm.

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Passons rapidement sur le fait que l’ultrabook ai pris un peu d’embonpoint. En effet, alors que le précédent modèle se distinguait par son poids plume de seulement 1 kg, le poids du SF514-56T est désormais de 1,2 kg. Pas de quoi en vouloir beaucoup au constructeur, car ce poids demeure très raisonnable pour un PC portable au format 14 pouces.

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Par exemple, le Huawei Matebook X Pro (14,2 pouces) pèse 1,26 kg, alors que le Dell XPS 13 Plus (13,4 pouces) pèse quant à lui 1,24 kg. L’Asus Zenbook 14 OLED (UX3402Z) est encore un peu plus lourd : 1,4 kg. Rares sont les ordinateurs à ce format et beaucoup plus légers. On peut citer le LG Gram 14, qui ne pèse 1 kg (lire notre test du LG Gram 16Z90Q).

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Autre (petite) modification par rapport au précédent Swift 5, le clavier rétro éclairé dispose désormais d’un bouton de démarrage qui intègre le lecteur d’empreintes digitales, comme cela se fait de plus en plus sur les ultrabooks. Auparavant, le dispositif biométrique était placé sous le clavier, à droite du pavé tactile…

Le pavé tactile, quant à lui, n’est pas très grand, mais il a l’avantage d’être parfaitement visible dans l’obscurité grâce à un cerclage doré. De plus, il offre une très bonne précision et l’index glisse parfaitement sur sa surface, sans le moindre à-coup.

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En ce qui concerne la connectique du PC portable, Acer a fait un petit effort (mais un effort tout de même !) par rapport au précédent Swift 5, en ajoutant un port USB C compatible Thunderbolt 4. L’ultrabook embarque donc désormais 2 ports USB C compatibles Thunderbolt 4, deux port USB A (un de chaque côté), une sortie vidéo HDMI 2.1 et l’incontournable (ou presque !) prise casque / micro.

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Il ne manque donc qu’un lecteur de cartes mémoire microSD, comme sur l’Asus Zenbook 14 OLED ou le Samsung Galaxy Book2 Pro 360 (on oublie le port Ethernet qui n’est plus présent de nos jours que sur certains PC portables gamer).

Le tout est biens sur complété par les dernières technologies de communications sans fil : Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Autre nouveauté bienvenue, le nouveau Swift 5 offre une image améliorée pour les vidéo conférences, par rapport à la précédente version, puisque sa Webcam passe d’une définition 720p (1280 x 720 pixels) au mode Full HD, ou 1080p (soit 1920 x 1080 pixels). Toutefois, à l’instar du précédent modèle, la Webcam n’est toujours pas compatible avec Windows Hello…

Webcam 1080p !

La conséquence sur la qualité vidéo des conversations visuelles est flagrante. Les images sont (évidemment) plus précises que celles issues des Webcam 720p d’autres configuration. Toutefois, on pourra regretter une colorimétrie un peu trop chaude. Par exemple, les images capturées par la Webcam 720p du dernier Dell XPS 13 que nous avons testé récemment s’avèrent plus fidèles à la réalité.

En revanche, la Webcam du Swift 5 offre un angle de vision plus large que celle du Dell. Les discussions, captées par le micro, quant à elles, s’avèrent claires et de bonnes qualité. On note d’autre part que si le clavier comporte une touche pour désactiver le micro, rien n’est prévu pour mettre rapidement hors service la caméra…

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, le son est restitué par l’intermédiaire de deux haut-parleurs placés sous le châssis. Ils délivrent un son pas très puissant et une qualité audio des plus moyennes, sans plus, avec peu de basses. Sur ce point, le constructeur a manifestement conservé l’équipement du précédent Swift 5, ce qui est bien dommage…

Un affichage brillant, mais brillant

L’écran LCD de 14 pouces du Swift 5 SF514-56T est au format 16:10, ce qui permet au constructeur d’affiner la bordure inférieur (l’écran du précédent Swift 5 était au format 16:9 et sa bordure inférieure était donc plus large).

Autre évolution par rapport au précédent modèle, la définition d’affichage est désormais plus élevée, puisqu’on est passé au mode QHD (soit 2560 x 1600 pixels). Etait ce indispensable ? Non, mais force est de constater que la lisibilité demeure très acceptable dans ce mode graphique, même sans utiliser le facteur de mise à l’échelle proposé par Windows 11.

La dalle étant tactile, l’utilisation de certaines applications ou la navigation au sein des sites Internet, Youtube ou Netflix par exemple, est facilitée.

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, Acer reste sur une dalle fonctionnant en 60 Hz, alors que le Swift 3 OLED SF304-71 – lancé il n’y a que quelques semaines – supporte une fréquence de rafraichissement de 90 Hz. D’autres ultrabooks récents ont adopté cette fréquence plus élevée, comme le Matebook X Pro de Huawei ou le Yoga Slim 7i Carbon de Lenovo.

La dalle LCD exploite la technologie IPS. Celle-ci offre des contrastes limités, en particulier par rapport aux PC portables équipés d’un écran OLED, qui sont de plus en plus nombreux. Elle affiche néanmoins de belles images, avec des couleurs éclatantes. Celles-ci sont sublimées par l’aspect brillant de la dalle.

Le revers de la médaille, rappelons le, réside dans le fait qu’il est préférable de regarder ses films et séries dans l’obscurité. Car si l’affichage n’est pas trop perturbé par les reflets lorsqu’on parcours un site Web ou les réseaux sociaux (voir image ci-dessus), ceux-ci deviennent beaucoup plus visibles dans les zones sombres de l’image, comme le montre la photo ci-dessous.

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour évaluer les performances de l’écran du Swift 5, nous l’avons soumis à une série de mesures réalisées à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus.

C’est ainsi que l’on relève une luminosité maximale de 503 nits et un taux de contraste moyen de 1636:1, ce qui constitue d’excellents résultats. Ces deux mesures se classent parmi les meilleures mesurées depuis le début de l’année. La plus haute marche du podium est trustée depuis peu par le Dell XPS 13 Plus (534 nits et 1781:1). Mentions spéciales également pour le Huawei Matebook X Pro, qui affiche des images très lumineuses (571 nits), et le Dell XPS 13 9315, dont le taux de contraste moyen atteint 1817:1 !

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La température moyenne des couleurs, quant à elle, a été mesurée à 6210 K. C’est plutôt bien, car cette valeur n’est pas très éloigné de 6500 K, qui symbolise un affichage parfaitement neutre.

Enfin, l’écran du Swift 5 s’avère également des plus satisfaisants en ce qui concerne la fidélité des couleurs. En effet, le Delta E moyen mesuré est de seulement 2,5, ce qui est bien, car toute valeur inférieure à 3 indique que la différence entre la teinte affichée à l’écran et la couleur idéale théorique n’est pas visible à l’œil nu.

A lire aussi – Quel PC portable à moins de 1000 euros choisir pour travailler ?

De bonnes performances pour la bureautique et le multimédia

A l’instar de la majorité des ultrabook récents, l’Acer Swift 5 SF514-56T embarque la puce Intel Core i7-1260P. Cette dernière a l’avantage d’autoriser une bonne autonomie ainsi qu’un niveau de performances suffisant pour faire fonctionner toutes les applications / sites bureautiques dans de bonnes conditions, mais aussi certains jeux.

Les puces Intel de la série Alder Lake U, comme le Core i5-1230U présent dans le Dell XPS 13 9315 sont moins énergivores, ce qui permet – normalement – d’obtenir une meilleure autonomie. Au contraire, les puces Alder Lake H, comme le Core i7-12700H intégré à l’Acer Swift 3 OLED (SF314-71) sont plus performantes mais ont un TDP supérieur, ce qui peut faire chuter l’autonomie si la batterie n’est pas correctement proportionnée.

Le Core i7-1260P présent dans le nouveau Swift 5 s’avère très performant, en particulier lorsqu’il s’agit d’effectuer des calculs purs et durs, quand on applique un filtre sur une grosse image dans Photoshop par exemple, ou lorsqu’on utilise un logiciel de synthèse d’image en 3D. Avec le test Cinebench R20, la puce du Swift 5 a réalisé des scores de 4015 et 687, respectivement dans les modes multi-thread et mono-thread.

Bon point, ces scores sont environ 10 % supérieurs à ceux du même processeur intégré au LG Gram 16, Huawei Matebook X Pro et Lenovo Yoga Slim 7i Carbon.

Et si la configuration n’intègre pas de GPU dédié, comme un Nvidia GeForce RTX 3050 ou 3060, le processeur graphique Iris Xe présent au sein du Core i7-1260P permet tout de même de se divertir en jouant, dans des conditions bien précises toutefois.

Ainsi, avec certains Jeux AAA, le Swift 5 offre d’assez bonnes performances, tant que l’on reste dans une définition Full HD et – surtout – avec un niveau graphique minimal. Par exemple, on obtient des animations assez fluides, qui comportent 33 et 40 images par seconde en moyenne, si on utilise les outils de mesures intégré aux jeux Shadow Of The Tomb Raider et The Division 2. C’est suffisant pour offrir une assez bonne expérience ludique.

Avec un jeu un peu moins exigeant sur le plan graphique, comme Fortnite, si on se place dans le mode graphique Moyen (et toujours en Full HD bien sur !), on obtient des animations très fluides : de 40 à 60 images par seconde, selon les situations.

Une bonne autonomie, malgré l’écran QHD

L’Acer Swift 5 SF514-56T embarque une batterie de 54 Wh. Cette capacité est plutôt moyenne de nos jours. En effet, certaines configurations, pourtant elles aussi au format 14 pouces, voire même 13,3 pouces, intègrent une batterie de plus grande capacité : 60 Wh pour le Huawei Matebook X Pro, 63 Wh pour le Samsung Galaxy Book2 Pro 360, 67 Wh pour l’Asus Zenbook S13 OLED et même 75 Wh pour l’Asus 14 OLED (UX3402Z).

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Avec une luminosité d’écran de 200 nits, l’autonomie mesurée à l’aide du test Modern Office intégré à l’appli PC Mark, qui fait fonctionner en boule plusieurs applications bureautiques jusqu’à épuisement de la batterie, s’élève à 11 heures. C’est bien ! En particulier compte tenu de la haute définition de l’écran. En effet, c’est au dessus de la barre des 10 heures, qui nous semble à l’heure actuelle la durée à partir de laquelle on peut considérer que l’autonomie est satisfaisante pour un ultrabook.

Pour le streaming vidéo, le Swift 5 s’avère également parfaitement endurant. Ainsi, le niveau de charge de sa batterie a baissé de 16 % après avoir lu un film de 2 heures depuis Netflix et en Wi-Fi. Cela permet donc d’estimer l’autonomie totale en streaming vidéo d’environ 12 heures et 30 minutes. L’ultrabook partage donc la première marche du podium avec l’Asus Zenbook S13 OLED (écran OLED 2800 x 1800 pixels et composants AMD).

Acer Swift 5 SF514-56T – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, dernier changement avec son prédécesseur, le chargeur n’est plus doté d’un connecteur propriétaire. Il s’agit désormais d’un adaptateur USB C, qui délivre une puissance 65 W. Encore une fois, cette puissance s’inscrit dans la moyenne des ultrabooks. On note toutefois que certaines configurations récentes sont livrées avec des adaptateurs USB C nettement plus puissants : 90 W pour l’Asus Vivobook S14 et le dernier Matebook X Pro de Huawei, et même 100 W pour l’Acer Swift 3 OLED.