Netflix : le partage de compte sera payant début 2023

Vous partagez un compte Netflix avec quelqu’un qui n’habite pas à la même adresse que vous ? Il ne vous reste alors plus que quelques mois pour en profiter avant de devoir payer un supplément. Netflix compte effectivement rendre le partage de compte payant pour « début 2023 ». C’est la première fois qu’il donne officiellement une date.

Netflix © Souvik Banerjee / Unsplash

Depuis toujours, Netflix lutte contre le partage de compte qui lui fait perdre des abonnés. Au début de l’année, le géant des plateformes de streaming cherchait déjà un moyen de faire payer le partage du mot de passe d’un compte. Il avait ainsi lancé un test en République dominicaine et en Amérique latine. Les utilisateurs de ces pays pouvaient acheter des « maisons » supplémentaires pour partager leur compte avec des personnes en dehors de leur foyer. Ce test a dû se révéler concluant puisque la fonctionnalité sera bientôt déployée globalement.

Le partage de compte Netflix pourrait coûter 1/4 du prix de l’abonnement par membre supplémentaire

Lors de l’annonce de ses résultats trimestriels, Netflix a déclaré que : « nous avons adopté une approche réfléchie pour monétiser le partage de compte et nous commencerons à la déployer plus largement à partir du début de 2023 ». Quand cette nouvelle approche sera déployée, le propriétaire d’un compte pourra créer des comptes secondaires pour ajouter des « membres supplémentaires ».

Netflix n’a pas encore dévoilé le montant des frais supplémentaires pour ajouter des membres en dehors du foyer. En se basant sur le test mené en Amérique latine, le coût d’un membre supplémentaire représenterait environ un quart du prix de l’abonnement Standard. En France, celui-ci coûte 13,49 €/mois. On peut donc estimer que les frais supplémentaires s’élèveront à environ 3 ou 4 €/mois.

De plus, Netflix a aussi lancé une fonctionnalité qui permet de transférer son profil vers un nouveau compte. Cela se révèlera particulièrement pratique pour tous ceux qui ne pourront bientôt plus utiliser le compte de quelqu’un d’autre. Il ne faut pas non plus oublier le nouvel abonnement avec publicité à 5,99 €/mois qui arrive le 3 novembre. Netflix s’attend donc à ce que de nombreux utilisateurs migrent vers cette nouvelle formule en transférant leur profil.

D’ailleurs, la plateforme de streaming a finalement réussi à enregistrer une hausse spectaculaire de son nombre d’abonnés. Celui-ci était en chute libre depuis quelques mois, mais Netflix a annoncé avoir gagné 2,4 millions d’abonnés au cours du trimestre, une performance complètement inattendue.

Source : CNET