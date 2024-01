Gmail s’équipe enfin d’une fonction basique, la saison 2 d’Ahsoka potentiellement compromise : c’est le récap

Tous les matins, on revient sur nos actualités plébiscitées la veille. Hier, on apprenait que la Nintendo Switch 2 va faire mal au porte-monnaie, que les AMD Ryzen 8000 pourraient rivaliser avec des cartes graphiques, et que la Fédération Française des motards en colère appelait au boycott des centres de contrôle technique agréés. Ce samedi au programme, c’est Gmail, Linky et Ahsoka. Bonne lecture et à demain pour le récap’ de la semaine !

Le Puy-de-Dôme (63) verra sa consommation électrique limitée cet hiver

Cette hiver, 200 000 ménages vont être limités en termes de consommation énergétique à l’aide du Linky, passant de 6 ou 9 kVa à 3 kVa pendant deux heures avec une compensation de 10 euros sur un délai de trois mois. C’est dans le Puy-de-Dôme que cette expérimentation aucra lieu pendant une courte période. Êtes-vous concernés ? Les ménages participants recevront un courrier trois semaines avant ce “black out”. Ils peuvent toutefois gérer leur niveau de participation à cette opération et ils sont tous, on le précise tout de même, équipés d’un compteur Linky.

Rosario Dawson fait une annonce décevante concernant la saison 2 d’Ahsoka

Après une saison 1 riche en rebondissements, de nombreux fans attendent la saison 2 de la série Ahsoka. Problème, celle-ci n’a toujours pas été confirmée officiellement par Disney. Et les dernières déclarations de l’actrice principale sont loin d’être rassurantes. Interrogée dans le podcast Dagobah Dispatch, Rosario Dawson révèle avec déception qu’elle n’a toujours pas eu de discussions sur l’avenir de la série Star Wars avec Dave Filoni et consorts. Ses déclarations jettent un froid sur la série. Celle-ci va-t-elle se développer dans un second acte alors que plusieurs arcs scénaristiques sont en suspens ?

Gmail permet enfin de faire des actions groupées sur Android

Il existe des différences marquées entre la version desktop de Gmail et l’application Android. La première citée permet notamment de sélectionner plusieurs mails d’un coup pour les supprimer, les déplacer, les marquer comme lus ou pour réaliser une autre action groupée. Une fonctionnalité basique qui n’existait pas jusqu’ici sur la déclinaison Android de Gmail. Il a fallu se montrer (très) patient mais cette option, essentielle pour organiser efficacement sa boîte mail, est enfin là. L’outil est déjà disponible chez certains utilisateurs. Ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’il arrive sur votre appareil, l’ajout se faisant visiblement côté serveur.