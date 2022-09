Le générique de la House of the Dragon dévoilé par HBO, Netflix proposera son abonnement avec publicité plus tôt que prévu, des extensions Google Chrome malveillantes, c’est le récap’ de la semaine￼

Une musique connue de tous dans le générique de House of the Dragon, l’abonnement le moins cher de Netflix bientôt disponible, des extensions Google Chrome à désinstaller au plus vite, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que les fans de Game of Thrones ont eu une surprise en découvrant le générique de House of the Dragon, ceux qui préfèrent The Boys seront heureux d’en savoir un peu plus sur la quatrième saison actuellement en tournage. Si vous attendez l’abonnement avec publicité de Netflix, vous serez ravis d’apprendre qu’il devrait débarquer sur la plateforme de streaming dès novembre. Un récap’ de la semaine qui vous met également en garde contre certaines extensions malveillantes de Google Chrome.

Tout savoir sur la saison 4 de The Boys

Le tournage de la saison 4 de The Boys a commencé et s’il faudra patienter encore quelques temps avant de découvrir la suite des aventures des Super-héros sur Amazon Prime Vidéo, on en sait déjà beaucoup. Dernières actus, intrigues, casting, date de sortie, on vous dit tout !

Le nouvel abonnement avec publicité de Netflix arrive en novembre

Si Netflix n’a pas encore officialisé cette information, il se pourrait que le lancement du nouvel abonnement avec publicité de Netflix arrive plus tôt que prévu. En effet, un rapport de Variety dévoile que l’abonnement le moins cher de la plateforme pourrait arriver dès le 1er novembre en France et dans d’autres pays.

Netflix – Crédit : freestocks / Unsplash

Des extensions Google Chrome à désinstaller au plus vite

Si les extensions de Google Chrome peuvent s’avérer très pratiques, elles peuvent également être à risque. McAfee a révélé que cinq extensions massivement téléchargées sont en vérité malveillantes et mettent en danger vos données de navigation. En effet, ces extensions créent des liens qui vous trackent et l’on vous encourage vivement à jeter un œil à notre actu dédiée pour désinstaller les extensions concernées.

Un nouvel accord entre la NASA et SpaceX

Un nouvel accord de 1,4 milliards de dollars lie désormais la NASA à SpaceX et permettra d’envoyer cinq missions supplémentaires avec des astronautes vers la Station spatiale internationale. Comme l’explique l’agence spatiale américaine, cet accord « permet à la NASA de maintenir une capacité américaine ininterrompue d’accès humain à la station spatiale jusqu’en 2030 »

Un astronaute à la Station spatiale internationale – Crédit : NASA

Le générique de House of the Dragon dévoilé

Le générique de House of the Dragon a été dévoilé en même temps que le deuxième épisode de la série et les spectateurs ont eu la surprise de découvrir que la musique utilisée n’est autre que le thème original de Game of Thrones. Outre la musique, les visuels ont également rappelé ceux de la série originale de HBO. Pour découvrir les deux premiers épisodes du spin-off, rendez-vous sur OCS.

House of the Dragon – Crédit : HBO

Nos tests et dossiers de la semaine

Honor 70 : un smartphone presque parfait

Honor frappe fort avec son nouveau Honor 70. Le constructeur propose ici un smartphone léger au design séduisant. On adore son bel écran OLED, la partie photo de qualité, l’excellente autonomie et la charge rapide 66W. On regrette que ce nouveau modèle milieu de gamme ne soit pas étanche et on aurait apprécié que le processeur soit plus puissant.

Oppo Reno 8 : un très bon photophone

Oppo propose ici un smartphone milieu de gamme de qualité, notamment au niveau de la photo. Avec sa bonne autonomie, son bel écran Amoled, sa charge SuperVOOC 80 W très rapide, le Reno 8 pourrait largement vous séduire si vous êtes en quête d’un smartphone puissant. On regrette que le Reno 8 soit si cher et on aurait apprécié une véritable certification d’étanchéité.

En quête de nouveaux écouteurs pour le sport ? Suivez le guide !

C’est la rentrée et vous êtes à la recherche de vos futurs écouteurs pour vous remettre au sport ? Ce dossier est fait pour vous ! Nous avons sélectionné les meilleurs écouteurs sans fil pour vos activités. Notre guide devrait vous aider à trouver le modèle le plus adapté à vos besoins en fonction de vos critères et de votre budget.

