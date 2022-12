Le Google Pixel 7 est disponible à partir de 20,06€/mois chez Pixmania

Pixmania vous propose en ce moment le Google Pixel 7 à partir de 20,06€/mois pendant 24 mois. Comment profiter de ce prix exceptionnel ? On vous explique tout dans cet article.

Profiter de l’offre chez Pixmania

Le Google Pixel 7 est sorti récemment et il est déjà disponible à prix réduit chez Pixmania ! Le site propose en effet plusieurs services vous permettant de réduire au maximum le prix de ses smartphones.

Ainsi, avec Pixeasy, vous pouvez par exemple profiter du smartphone Google Pixel 7 pour seulement 20,06€/mois pendant 24 mois. Ce service vous permet de payer le smartphone en plusieurs fois et avec des mensualités réduites grâce à la reprise de votre ancien mobile ou encore le renvoi du nouveau à la fin de son utilisation. En effet, si vous achetez un smartphone avec un paiement en 24 fois, Pixmania prend en compte le prix de la reprise du smartphone à la fin de durée choisie pour vous permettre de le payer encore moins cher.

Vous préférez le payer en une seule fois ? Le Google Pixel 7 est également disponible chez Pixmania à partir de 651,07€. Encore mieux : avec Pixtrade, le service de reprise de votre ancien smartphone, vous pouvez bénéficier d’un remboursement après l’achat de votre mobile et ainsi profiter du Pixel 7 à partir de 561,07€ (avec la reprise d’un Pixel 3 XL 128Go).

Avec Pixmania, vous avez ainsi le choix entre plusieurs options pour profiter du Pixel 7 qu’importe votre budget ! Difficile de dire non à ce type d’offre, surtout pour un smartphone de cette qualité.

Le Google Pixel 7 : un smartphone très convaincant et performant

On le testait déjà à la fin du mois de novembre et il nous convainc toujours autant : le Google Pixel 7 présente un excellent rapport qualité/prix.

Parmi toutes ces qualités, on trouve notamment :

Un design sophistiqué avec un écran de 6,3 pouces

8Go de RAM avec une puce Tensor G2

Des photos de qualité avec un capteur arrière de 50Mpx et un frontal de 12Mpx

La compatibilité avec la charge sans fil

Une autonomie au top, même en streaming vidéo, avec une batterie de 4355 mAh

Un Zoom 2x numérique très efficace, autant de jour comme de nuit

Pour en savoir plus sur le smartphone, consultez notre test du Google Pixel 7.

*Offre valable uniquement en France métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles, prix sujet à variation. Crédit affecté sur 36 mois avec option de reprise inclus au bout de 24 mois, sans assurance avec apport obligatoire, au TAEG fixe de 6,99% et au taux débiteur annuel fixe de 6,77%, amortissable par les partenaires de financement de Pixmania. Les offres de financement sont susceptibles de varier et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.