Le Google Pixel 8a se dévoile (presque) entièrement en vidéo

Google Pixel 8a (concept)

Le très attendu Google Pixel 8a vient de fuiter dans une vidéo qui nous offre un aperçu détaillé du téléphone et de son emballage. Publiée par le leaker @MysteryLupin sur X, la vidéo présente entièrement l’arrière du Pixel 8a dans deux coloris : vert (surnommé Menthe selon les rumeurs) et bleu (Laurier).

Le Pixel 8a de Google se dévoile en vidéo, affichant un design familier et des caractéristiques prometteuses

Dans l’ensemble son design confirme les précédentes fuites, avec un double capteur photo sur la désormais emblématique barre d’appareil photo de Google, un dos coloré et une esthétique générale très proche du Pixel 8. La vidéo montre brièvement l’avant du téléphone, mais celui-ci est recouvert d’un étui, nous laissant donc dans l’ignorance concernant l’écran.

Sans surprise, la boîte, elle, contient un câble USB-C vers USB-C, un adaptateur USB-A vers USB-C et un outil d’éjection SIM. Un texte sur la vidéo mentionne également une configuration de 128 Go de stockage et 8 Go de RAM (bien que d’autres options puissent exister). D’ailleurs, des rumeurs précédents évoquaient un possible Pixel 8a de 256 Go.

Le Pixel 8a embarquerait au passage le tout nouveau processeur Google Tensor G3, qui promet des performances a priori assez décevantes, mais une meilleure gestion de l’énergie. La batterie de 4 942 mAh, associée à l’optimisation logicielle de Google, devrait offrir une autonomie record sur ce segment de marché.

Si l’on prend cette vidéo avec un certain scepticisme, elle semble tout de même très crédible. La fuite d’unités Pixel 8a en version commerciale suggère également une sortie très prochaine, ce qui correspond aux informations dont nous disposions. En se basant sur les fuites et les lancements antérieurs, on peut raisonnablement penser que le téléphone sera présenté durant la Google I/O 2024, qui débute le 14 mai prochain. Il ne reste donc peut-être que quelques semaines à patienter.