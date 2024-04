Pixel 8a : une nouvelle fuite montre le design alléchant du prochain smartphone Google

Concept de Pixel 8a

Contrairement à ce qu’annonçait la rumeur comme quoi le Pixel 7a serait le dernier des smartphones abordables de Google, son successeur est bien en route. À l’approche de la sortie du Pixel 8a qui semble imminente, celui-ci se dévoile chaque jour davantage via des fuites comme la semaine dernière, lorsque la fiche technique du Pixel 8a était révélée sur X (Twitter).

Dans le cas de celle qui nous intéresse aujourd’hui, ce sont deux nouveaux clichés du Pixel 8a qui sont dévoilés. Cette image montre ce qu’il faut attendre du prochain smartphone de Google en matière de design, présentant principalement des bords épais pour l’écran et un dos de l’appareil résolument mat.

TechDroider révèle le design du Pixel 8a en images

C’est TechDroider sur X qui est à l’origine de la fuite, qui montre clairement l’avant et l’arrière du téléphone. Le leaker n’apporte toutefois aucune information sur l’origine de ces clichés. Mais en y regardant de près, l’identité du smartphone présenté ne fait pas de doute, avec son grand G symbole du moteur de recherche.

More Pixel 8A Images and Details – https://t.co/HIAbsVGj0z



Google Pixel 8A vs Pixel 7A – Screen Bezels pic.twitter.com/up4HCfbAju — TechDroider (@techdroider) April 8, 2024

Parmi les principaux changements apporté par Google, l’abandon du design brillant du Pixel 7a : son successeur présente une finition en plastique mat. À l’avant, l’écran de 6,1 pouces attendu montre des bordures sur la moitié inférieure de l’appareil qui semblent particulièrement imposantes, par rapport à celles latérales du cadre. La couleur du Pixel 8a présenté ici est celle de la variante noir mat (ou “Obsidian”).

A priori le téléphone sera présenté lors du Google I/O 2024 dont la tenue est imminente. Outre le lancement du Google Pixel 8a, la conférence à Mountain View devrait également dévoiler les énormes nouveautés attendues dans Android 15. L’année dernière, le Google I/O avait dévoilé toutes les ambitions en matière d’IA générative de Google, désormais concrétisées dans les impressionnantes fonctionnalités des Pixel 8.

Dès que nous l’aurons testé, ce téléphone rejoindra notre comparatif 2024 des smartphones Pixel, pour vous permettre de faire l’achat le plus éclairé possible. Il devrait être proposé en version 128 et 256 Go de stockage, beaucoup mieux que les 128 maximum du Pixel 6a. Par ailleurs il pourrait s’agir du premier Pixel de série A à disposer d’un écran 120Hz.