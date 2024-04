Pixel 9 Pro : les premières photos du smartphone fuitent, avec une partie de la fiche technique

Crédit : Rozetked

Après le Google I/O du mois prochain où le Pixel 8a devrait être dévoilé, Google entrera dans la dernière ligne droite avant la présentation de la série 9 de ses smartphones. Selon la plupart des rumeurs et fuites dans la presse, Google opterait cette année pour un trio déclinaisons :

Pixel 9 : avec un écran de 6,03 pouces et deux caméras arrière.

Pixel 9 Pro : avec un écran de 6,1 pouces et une triple caméra arrière.

Pixel 9 Pro XL : avec un écran de 6,7 pouces et une triple caméra arrière.

Il se pourrait même qu’un quatrième téléphone les rejoignent : le Pixel Fold 2, renommé pour l’occasion en Pixel 9 Pro Fold. Quoiqu’il en soit, la fuit qui nous intéresse aujourd’hui concerne le Pixel 9 Pro, une déclinaison à peine plus grande que le téléphone de base, mais qui bénéficierait d’une meilleure configuration matérielle.

Le Pixel 9 Pro se montre en fuite face à l’iPhone 14 Pro Max

Le site russe Rozetked aurait reçu anonymement ces photos de ce qui semble être le Pixel 9 Pro. Le téléphone est abîmé, avec de nombreuses fissures en haut à gauche du téléphone, maintenu par du ruban adhésif. Malgré les dégâts, les clichés nous donnent une bonne idée de son design.

Crédit : Rozetked

Le smartphone de Google est placé côte à côte avec l’iPhone 14 Pro Max et son écran de 6,7 pouces. Ce Pixel 9 Pro semble nettement plus petit avec son écran de 6,1 pouces. Les clichés montrent en gros plan la disposition horizontale des caméras et l’écran qui montre l’appareil en mode fastboot, dévoilant certaines caractéristiques de la fiche technique.

Crédit : Rozetked

Le téléphone photographié porte le nom de code “caïman”, désignant le Pixel 9 Pro selon les sources d’Android Authority. Si l’on en croit l’affichage, cette version intègre pas moins de 16 Go de RAM LPDDR5 ! Elle dispose également de 128 Go de stockage UFS fournie par Samsung.

Crédit : Rozetked

Comme d’habitude, il faudra prendre ces fuites avec des pincettes. Toutefois, l’apparence du téléphone est en accord avec des rendus 3D du Pixel 9, conçu à partir de rumeurs tournant autour du téléphone actuellement. Attention, la gamme Pixel 9 n’est pas attendue avant octobre 2024, il est donc encore possible que Google change certains éléments de design.