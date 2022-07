Le Livre de Boba Fett : une saison 2 serait finalement dans les cartons de Disney

Une affiche repérée par un fan lors d’un concert de Star Wars en Argentine fait parler d’elle aujourd’hui. On y voit clairement la mention d’une saison 2 « bientôt disponible » pour Le Livre de Boba Fett, sur Disney+.

Crédit : Lucasfilm

Le Livre de Boba Fett, spin-off de The Mandalorian, a terminé sa diffusion sur Disney+ début 2022. La série, (presque) entièrement dédiée au personnage emblématique de la première trilogie, n’est pas censée avoir de seconde saison, comme l’avait indiqué Temuera Morrison lui-même à Express UK. En revanche, un indice dévoilé (par erreur ?) pourrait bien prouver le contraire.

Une saison 2 pour Le Livre de Boba Fett ?

C’est lors d’un concert de Star Wars qui s’est déroulé en Argentine que « la boulette » a été repérée par un fan. On y aperçoit une affiche avec plusieurs séries Star Wars passées, en cours ou à venir (The Bad Batch, The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi…) avec les disponibilités affichées en dessous.

La série Le Livre de Boba Fett est également présente sur l’affiche, avec deux mentions : « Temporada 1 : Disponible ahora » et juste en dessous, « Temporada 2 : Muy pronto », ou « Saison 2 : Bientôt disponible » en français. L’affiche a depuis été largement relayée par les fans sur les réseaux sociaux. Voici l’affiche :

L’affiche repérée au concert © Instagram, @starwars_siths

Malgré le silence de Disney, la fin de la saison 1 du Livre de Boba Fett a laissé la porte grande ouverte pour une deuxième saison. Même en tant que Daimyo de Tatooine, beaucoup de choses pourraient se produire dans une suite, comme, pourquoi pas, le retour de Samuel L. Jackson pour jouer Mace Windu…

Pour rappel, de très nombreuses séries Star Wars sont à venir ces prochaines années. On citera notamment l’arrivée prochaine d’Ahsoka et surtout de Star Wars: Andor, qui sera disponible sur Disney+ en première le 31 août 2022, avec deux premiers épisodes.