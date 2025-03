Le MacBook Air avec la puce M4, une annonce cette semaine ?

La MacBook Air version M3. ©Apple

C’est le journaliste pour Bloomberg, Mark Gurman, spécialisé dans le suivi d’Apple, qui l’a annoncé. Et comme toutes ses indiscrétions se sont révélées justes par le passé on a tendance à le croire. D’après lui Apple devrait dévoiler dès cette semaine sa nouvelle version des MacBook Air équipés de la toute nouvelle puce M4. Cette dernière déjà déployée sur les iPad, sur les Mac Mini et MacBook Pro.

Ce serait donc au MacBook Air d’y passer avec comme indice fiable, des stocks au plus bas. La nouvelle version serait équipée d’une webcam de 12 MP, d’une mémoire unifiée minimale de 16 Go, d’une autonomie améliorée et de configurations offrant un mélange de CPU 10 cœurs et de GPU 10 cœurs. Au total, on devrait profiter d’une augmentation des performances de 25%.

Le nombre de ports Thunderbolt 4 passerait à 3 contre 2 actuellement. Selon les rumeurs, la technologie Centre Stage, qui permet de vous garder dans le cadre lorsque vous utilisez FaceTime et d’autres applications de vidéoconférence, serait présente grâce à la mise en œuvre d’Apple Intelligence lancée en octobre 2024.

Le prix des futurs MacBook Air proches de ceux de la version précédente ?

Aucune indiscrétion en ce qui concerne les prix, mais si l’on se fie aux tarifs des MacBook Air en version M3, le premier prix pourrait se situer aux alentours des 1300€ pour le modèle 13 pouces et un peu au-dessus des 2000 € pour le modèle 15 pouces dans sa configuration la plus musclée.

Tous les tests réalisés sur les MacBook Pro M4 se sont révélés très positifs notamment en termes de performances et d’autonomie en faisant sans aucun doute l’un des meilleurs choix d’ordinateurs portables pour les fans de la marque (à condition d’avoir un budget conséquent).