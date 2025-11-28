Le meilleur casque audio Sony en promo ? Découvrez l’un des plus gros bons plans du Black Friday !

Le casque Bluetooth sans fil Sony WH-1000XM5 s’offre une promotion exceptionnelle en s’affichant à 260 € au lieu de 419 € ! Une vraie remise pour un modèle très haut de gamme connu pour sa réduction de bruit performante, son confort et sa polyvalence.

Le WH-1000XM5 incarne le summum du savoir-faire audio de Sony, notamment grâce à sa réduction active du bruit (ANC), parmi les meilleures du marché, sa compatibilité Hi-Res Audio, son confort et son autonomie plus que confortable. En bref, un combo rare à ce prix.

Que vous soyez mélomanes exigeants, voyageurs fréquents ou adepte du silence au travail, ce casque combine à la perfection puissance, isolation et polyvalence. Une offre haut de gamme qui devient enfin accessible, juste à temps pour les cadeaux de fin d’année !

Pourquoi craquer pour le WH-1000XM5 ?

Ce qui séduit le plus avec le WH-1000XM5, c’est sa réduction de bruit active ultra-efficace pilotée par les processeurs HD QN1 et V1. Ils analysent en permanence les bruits extérieurs pour offrir un isolement optimal en avion, dans le train ou en open space. Côté qualité audio, la prise en charge du Hi-Res Audio via le codec LDAC permet de profiter d’un son riche, détaillé et puissant, pensé pour les amateurs de belles performances musicales.

Le confort et la batterie ne sont pas en reste : 30 h d’autonomie avec ANC activé, 250 g seulement, des coussinets moelleux, le Bluetooth multipoint pour basculer instantanément du téléphone au PC. Sans oublier la qualité d’appel améliorée grâce à une capture vocale plus précise et une réduction efficace des bruits ambiants. Et l’étui rigide fourni facilite aussi le transport au quotidien.

Pourquoi c’est un bon plan maintenant ?

À 260 € au lieu de 419 €, le WH-1000XM5 propose un rapport qualité/prix difficile à battre pour un casque aussi complet. Que ce soit pour écouter de la musique dans le calme, profiter pleinement de ses séries ou travailler sans distraction, il coche toutes les cases du casque premium… à un tarif enfin raisonnable.