Le Parrain 3 : le château italien du film est à vendre pour 6 millions d’euros

Troisième et dernier film de l’une des plus grandes trilogies de l’histoire du cinéma, Le Parrain, 3e partie est sorti en 1990. Le film n’a pas été aussi bien reçu que les deux premiers, Le Parrain (1972) et Le Parrain, 2e partie (1974) qui sont devenus des classiques d’Hollywood, mais il a tout de même été nommé pour sept Oscars.

Le Parrain 3 – Crédit : Paramount Pictures

Le réalisateur Francis Ford Coppola a sorti une version director’s cut de Le Parrain 3 en 2020. Celle-ci est pour lui « une conclusion plus pertinente au Parrain et au Parrain 2 » qui respecte davantage la vision de Mario Puzo, son créateur.

Le château utilisé pour le tournage du film Le Parrain 3 a 22 chambres et 8 salles de bain

Le Parrain 3 a été tourné dans plusieurs lieux en Sicile, dont le village médiéval de Savoca, le bar Vitelli, l’église de San Nicolò et un magnifique château italien. Celui-ci est mis en vente par le réseau Sotheby’s International Realty d’agences immobilières de luxe. Le château sicilien construit à la fin du XIXe siècle est à vendre pour 6 millions d’euros.

Situé dans la ville d’Acireale en Sicile, le château appartenait à la famille Pennisi di Floristella. Avec ses 22 chambres et 8 salles de bain, le château est « un bel exemple d’éclectisme, caractéristique de l’architecture de l’époque, le style néo-gothique », explique Sotheby’s International Realty. Les 4 000 m² de surface habitable du château dominent un parc de 8 500 m² rempli « d’arbres et de buissons aux essences typiques de la flore ionienne ».

D’ailleurs, le château n’a pas seulement servi de lieu de tournage au troisième film de la trilogie mafieuse. Il a aussi été utilisé pour d’autres films de la même période. Il y a notamment eu Ce merveilleux automne sorti en 1969 et réalisé par Mauro Bolognini. Ce château est donc un lieu iconique pour les cinéphiles. Ce ne sera cependant pas son argument de vente principale pour les potentiels acquéreurs. En effet, l’agence n’a même pas précisé dans l’annonce qu’il s’agissait du château où Le Parrain 3 a été tourné.

Source : Screen Rant