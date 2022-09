Le premier Spider-Man gay dévoile son costume

Crédit : Marvel Comics

Spider-Man n’en finit plus de passionner les fans de Marvel. Un personnage déjà populaire mais encore plus présent depuis Marvel’s Spider-Man sur PlayStation mais surtout la trilogie du MCU. Mais en dehors de Peter Parker, il existe une multitude de variations du personnage. Edge of Spider-Man introduit notamment le premier Spider-Man gay de l’histoire du super-héros ! Le héros porte le nom de Web-Weaver.

Une nouvelle version du plus populaire des héros Marvel

Edge of Spider-Verse #5 va dévoiler l’origin story de Web-Weaver, première itération gay du personnage. Un créateur de mode qui travaille pour la méchante Janet Van Dyne. Son costume a été conçu par l’artiste Kris Anka à qui l’on doit d’autres tenues Marvel comme celles de Spider-Woman, Star-Lord et bien d’autres.

Une page d’aperçu dévoile comment Web-Weaver pousse Peter Parker avant qu’il ne soit mordu par l’araignée radioactive. Le créateur de mode découvre alors ses pouvoirs de super-héros tout en quittant le domicile familial pour devenir un super-héros.

Cette variation s’inscrit dans la longue tradition Marvel en termes de représentation. Avant son premier Spider-Man gay, l’éditeur veut que les lecteurs homosexuels puissent avoir un modèle.

Les variations de Spider-Man existent depuis un moment

Web-Weaver ne fait pas office de nouveauté en termes de Spider-Man. Il existe déjà d’autres versions dont certaines très appréciées par les fans. C’est notamment le cas de Miles Morales apparu au cinéma et sur PlayStation.

Sans oublier les différents Peter Parker du multivers. C’est notamment le cas dans Spider-Man 3 car en plus de Tom Holland, on découvre Tobey Maguire et Andrew Garfield en Spider-Man. Les acteurs campent respectivement le Tisseur dans la trilogie de Sam Raimi et The Amazing Spider-Man.

Source : ComicBook