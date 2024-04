Le prix de l’excellent casque JBL Tour One M2 chute à moins de 200 €

Chez Amazon et Boulanger, le casque JBL Tour One M2 bénéficie d’une excellent réduction de 40 % et passe ainsi sous la barre des 200 € soit à 199,99 € exactement.

Vous connaissez certainement la marque JBL pour ses enceintes portables mais sachez qu'il existe également des casque de la même marque.

Cette deuxième version de ce casque haut de gamme est vraisemblablement nettement améliorée par rapport à la version initiale. En effet, les modifications apportent des corrections justifiées qui vont permettre au produit de répondre davantage à vos besoins et à vos exigences. C’est le moment de passer votre commande car avec une réduction de 40 %, cette version revisitée passe sous la barre des 200 €.

Les avantages sont nombreux concernant ce produit. On peut déjà affirmer que ce casque est confortable et ce grâce à des oreillettes à mémoire de forme qui vont englober correctement vos oreilles, le tout maintenant par un arceau tendre et articulé pour un maintien impeccable.

La qualité sonore est le point principal qui a été corrigé. Désormais, vous aurez un casque confortable et proposant une bonne qualité sonore avec en supplément une option ANC juste et modifiable selon votre environnement et vos besoins.

L’autonomie est également un point fort puisque la marque assure une tenue de 50 heures sans réduction de bruit active et 30 heures sans. Pour les gros utilisateurs, il faudra compter sur une recharge de 10 minutes pour récupérer l’équivalent de 5 heures de fonctionnement.

