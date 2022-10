Le Seigneur des Anneaux : comment détruire l’Anneau unique en dehors du Mont Destin ?

Dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon et Sam rallient le Mordor pour détruire l’Anneau unique dans les flammes du Mont Destin. Cela est méconnu mais il existe d’autres manières pour en finir avec les Anneaux de Pouvoir.

Gollum périssant avec son précieux © New Line Cinema

En finir avec l’Anneau unique est loin d’être une mince affaire. Après une vaine tentative de Gimli, Elrond explique à la communauté qu’il ne peut être détruit que dans la lave de la Montagne du Destin, à l’endroit même où il a été forgé par Sauron jadis. Ce sera chose faite grâce à la détermination de Frodon et Sam mais aussi grâce à Gollum, bien malgré lui.

Les dragons peuvent détruire les anneaux mais…

Il existe toutefois d’autres alternatives méconnues pour pulvériser les Anneaux de Pouvoir, comme le détaille J.R.R. Tolkien dans ses écrits. La première consiste à utiliser le feu des dragons. « On a dit que le feu du dragon était capable de fondre et de consumer les Anneaux de Puissance, mais il ne reste plus maintenant sur terre aucun dragon dont la vieille flamme soit assez chaude », explique Gandalf à Frodon dans La Communauté de l’Anneau.

Toujours est-il qu’aucun dragon, aussi puissant-il, aurait pu venir à bout de l’unique, précise le magicien : « Il n’y en eut jamais aucun, pas même Ancalagon le Noir, qui aurait pu faire du mal à l’Anneau Unique, l’Anneau Souverain, car celui-là avait été fait par Sauron lui-même ». Détruire l’anneau de Sauron en dehors de la Montagne du Destin est-il ainsi impossible ?

Le Vala Aulë, maître de la forge, aurait pu en finir

Dans ses lettres portant sur Le Seigneur des Anneaux, Tolkien précise que l’Anneau pouvait être « défait » par un grand artisan. Un être plus talentueux que Sauron dans la forge aurait donc pu être à même de détruire l’unique. Le seul forgeron connu surpassant le Seigneur Ténébreux n’est autre que le Vala Aulë. Celui-ci participe pleinement à la création du monde, façonnant même la race des Nains. Il transmet également ses compétences aux Elfes Ñoldor, Fëanor parvenant à créer les Silmarils grâce à son apprentissage.

Maia à son service, Sauron apprend également la forge à ses côtés. En sa qualité de mentor, Aulë avait ainsi le pouvoir de détruire l’Anneau unique. Mais il n’a pas souhaité s’en mêler, ce qui peut s’expliquer à l’aune de l’histoire des Valar. À la suite de l’anéantissement de Númenor, ils ont cessé d’intervenir en Arda, se contentant de dépêcher les Istari (dont Gandalf) pour tenir tête à Sauron lors du Troisième Âge.

Craignant de décimer le monde en intervenant frontalement contre le successeur de Morgoth, les Valar ont laissé les peuplades de la Terre du Milieu affronter le mal par eux-mêmes. D’après Tolkien, la chute de Gollum dans le Mont Destin aurait tout de même été causée par une intervention d’Eru Ilúvatar, le dieu créateur qui avait aussi ressuscité Gandalf pour qu’il puisse achever sa quête.