Le Tesla Cybertruck comparé à 30 autres pick-ups : qui est le plus gros ?

Crédits : Trending Owl

Si l’on regarde les dimensions du Cybertruck, on trouve que sa longueur est de 5,89 m, sa largeur de 2,03 m et sa hauteur de 1,9 m. Seulement, ce n’est pas très parlant. Pour se rendre mieux compte de ce que cela représente vraiment la chaîne YouTube Trending Owl a placé côte à côte le pick-up de Tesla et 30 de ses concurrents, électriques ou non.

5,9 mètres de long sur 2 mètres de large.

Les comparaisons impressionnent. La première s’entre elle aligne le Cybertruck et le Hummer H1. Ce pick-up inspiré du M998 Humvee, un véhicule militaire. S’il est vu comme un gros tout-terrain en France, ses 4,69 mètres de long et 2,20 mètres de large semblent ridicules par rapport au massif pick-up électrique de Tesla. Hummer prévoit des pick-ups électriques dont on ne connait pour l’instant que le logo mais qu’un graphiste a tenté d’imaginer.

En plus de ce Hummer H1, la vidéo passe en revue 30 pick-ups de toutes marques. Bien sûr le célèbre Ford F-150 est présent puisqu’il a servi de maître étalon à Tesla pour la conception de son véhicule. On peut aussi voir le Rivian R1T qui est le seul pick-up électrique de la liste, alors que de nombreux véhicules sont annoncés. Il devrait être le concurrent le plus direct du Cybertruck malgré sa taille bien plus réduite.

On remarquera le Ford F-650 XLT aux dimensions très impressionnantes, bien supérieures à celles du Cybertruck. En France, sa taille obligerait à l’obtention d’un permis poids lourd. Puisque les pick-ups ne sont pas très communs en France, on pourra consulter les 2 autres vidéos de la chaîne qui comparent le Cybertruck à des SUV ou même à d’autres véhicules de tout type. Dans ces 2 cas, il apparait comme un véhicule géant. Il n’y a donc aucun doute, il va dénoter quand il arrivera sur les routes européennes.

