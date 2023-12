Midjourney : prix, inscription, astuces, tout savoir sur l’IA qui génère des images

Midjourney

Midjourney est un générateur d’images payant qui permet de créer des illustrations à partir d’un texte descriptif, en se basant sur l’intelligence artificielle et le machine learning. Le logiciel est édité par un laboratoire de recherche indépendant. Disponible en bêta depuis juillet 2022, sa toute prochaine version, Midjourney V6, bluffante, a tout juste été dévoilée par ses créateurs.

Dans cet article, nous allons vous présenter les principales fonctionnalités de Midjourney, son prix, son mode d’inscription, son utilisation, et quelques astuces pour maîtriser l’art des prompts sur cet outil innovant.

🤔 Midjourney : qu’est-ce que c’est ?

Midjourney est un outil de création d’images générées par l’IA qui permet aux utilisateurs de créer des images à partir de descriptions textuelles. Il est basé sur un modèle de langage génératif, qui est un type d’IA qui peut générer du texte, du code, de la musique, des images, etc.

Il est encore en développement, mais il a déjà été utilisé pour générer une grande variété d’images, y compris des paysages, des portraits, des scènes de science-fiction, etc. Voici un exemple : l’artiste Jason Allen, qui a remporté le concours d’art de la Colorado State Fai grâce à son œuvre intitulée Théâtre D’opéra Spatial.

L’œuvre Théâtre d’Opéra Spatial conçue par Midjourney © Jason Allen

En d’autres termes, Midjourney, c’est un peu comme une baguette magique numérique capable de matérialiser des images à partir de simples mots-clés, le tout orchestré par une intelligence artificielle futuriste. Imaginez un programme qui plonge dans l’univers des mots pour en extraire des images époustouflantes, et vous obtiendrez Midjourney.

Alimenté par une technologie de machine learning en perpétuelle évolution, Midjourney ne cesse de s’améliorer pour offrir des résultats toujours plus saisissants. Ce « génie » numérique a le pouvoir de créer des images dans une variété infinie de formats, styles, et thèmes, tout cela en un clin d’œil et selon vos désirs les plus fous.

Quelques exemples de créations avec l’IA © Midjourney

Conçu par un laboratoire de recherche indépendant portant également le nom de Midjourney, ce programme incarne l’essence même de l’innovation. L’équipe, composée de 11 cerveaux dédiés à temps plein et appuyée par des conseillers de renom tels que Jim Keller, Nat Friedman, Philip Rosedale, Bill Warner, et David Holz, façonne l’avenir de la créativité numérique.

Envie d’un chat noir stylisé arborant des lunettes ? Besoin d’un logo percutant pour une entreprise de jardinage ? Ou peut-être rêvez-vous d’une scène de science-fiction avec des robots à la pointe de la technologie ? Il vous suffit de demander à Midjourney.

Dans un monde où les idées prennent vie à partir de simples mots, l’IA offre un avant-goût de l’extraordinaire potentiel de l’intelligence artificielle au service de l’imagination humaine. Regardez, par exemple, ces personnages des Simpsons qui ont été humanisés grâce à Midjourney.

💶 Quel est le prix de Midjourney ?

Depuis le mois de mars 2023 et jusqu’à nouvel ordre, Midjourney ne propose plus aucun essai gratuit. Avant cela, il était possible de générer 25 images sans rien débourser, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.

En contrepartie, Midjourney vous propose quatre plans d’abonnement (Basic, Standard, Pro et Méga) chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Les tarifs démarrent à 10 dollars par mois, soit un peu plus de 9 euros.

Plan Coût Images/mois Temps de rendu/image Utilisation commerciale Base $10/mois 10 1 minute Non Standard $30/mois 50 30 secondes Non Professionnel $60/mois Illimité 15 secondes Oui Méga $120/mois Illimité 15 secondes Oui

Midjourney propose donc quatre plans d’abonnement adaptés à tous, que vous soyez artiste, designer, écrivain, ou simplement curieux :

👉 Midjourney Basic Plan : Pour les utilisateurs occasionnels à 10 $ par mois. Ce plan abordable permet la génération de 10 images mensuelles, avec un temps de rendu par image de 1 minute. Bien qu’elles ne puissent être utilisées à des fins commerciales, ces images sont idéales pour des projets personnels tels que l’illustration d’un blog, d’un journal intime, ou d’un projet scolaire.

👉 Midjourney Standard Plan : À 30 $ par mois, ce plan est destiné aux utilisateurs réguliers. Il offre 50 images par mois, avec un temps de rendu par image de 30 secondes. Bien que l’usage commercial soit toujours restreint, vous pouvez partager ces images avec amis, famille, ou collègues. Parfait pour enrichir présentations, rapports, ou portfolios.

👉 Midjourney Pro : Pour les utilisateurs avancés à 60 $ par mois. Ce plan professionnel débloque un nombre illimité d’images avec un temps de rendu de 15 secondes par image. De plus, l’utilisation commerciale est autorisée, permettant la création de logos, affiches, ou couvertures de livres.

👉 Midjourney Méga : À 120 $ par mois, ce plan s’adresse aux utilisateurs experts. Il offre les mêmes avantages que le plan professionnel, mais avec un temps de rendu ultra-rapide de 15 secondes par image. Parfait pour les experts nécessitant une production rapide d’images ou souhaitant les utiliser à des fins commerciales, comme pour des animations, jeux vidéo, ou bandes dessinées.

Pour souscrire à un abonnement de Midjourney, c’est ici : https://www.midjourney.com/account.

Pour rappel donc, Midjourney est un outil payant qui vous permet de créer des images à partir de texte, en utilisant l’intelligence artificielle. Vous pouvez ainsi générer des illustrations de différents formats, styles, et thèmes, en fonction de la description que vous donnez.

Pour utiliser Midjourney, vous devez suivre ces étapes :

Rendez-vous sur le site Internet de Midjourney et cliquez sur Join the beta. Vous pouvez aussi rejoindre directement le serveur de Midjourney sur Discord. Vous devez avoir un compte Discord vérifié. Vous devez avoir un abonnement payant à Midjourney pour l’utiliser. Dans la fenêtre pop-up, cliquez sur le bouton Accepter l’invitation. Ouvrez Discord et localisez la liste des serveurs sur la barre latérale gauche. Midjourney, c’est le logo avec le bateau en noir et blanc. Sélectionnez ensuite l’un des salons nommés « newbies » (débutant, en français), Dans la zone de discussion, tapez la commande « /imagine », puis rédigez une courte description (aussi appelée prompt) de l’image que vous souhaitez créer, Appuyez sur la touche Entrée, puis patientez quelques instants pour voir apparaître 4 illustrations liées à votre prompt. Vous pouvez ensuite télécharger l’image au format PNG.

Le bot interprétera votre prompt textuel et commencera à générer les images. Avant de générer des images, le bot de Midjourney vous demandera d’accepter les conditions d’utilisation. Vous devez accepter ces conditions pour poursuivre la création d’images.

💡Quels sont des exemples de prompts à utiliser sur Midjourney ?

Midjourney fonctionne à partir de prompts, c’est-à-dire des textes descriptifs qui indiquent à l’intelligence artificielle ce que vous voulez qu’elle dessine. Les prompts doivent être rédigés en anglais, et respecter certaines règles de syntaxe et de sémantique. Voici quelques conseils pour rédiger des prompts efficaces :

Soyez précis et clair dans votre demande , en utilisant des mots simples et concrets,

, en utilisant des mots simples et concrets, Utilisez des virgules pour séparer les éléments de votre prompt , et des deux-points pour indiquer les propriétés d’un élément,

, et des deux-points pour indiquer les propriétés d’un élément, Utilisez des mots-clés spécifiques pour définir le format, le style, ou le thème de votre image , tels que « cartoon », « realistic », « fantasy », « horror », « 4K », etc.

, tels que « cartoon », « realistic », « fantasy », « horror », « 4K », etc. Utilisez des guillemets pour indiquer un texte à intégrer dans votre image, ou des parenthèses pour indiquer une référence à une image existante.

Un exemple de prompt sur Midjourney © Capture Discord

Sur ce prompt réalisé par Midjourney, vous pouvez voir que l’IA propose différentes possibilités. Reroll, le petit logo bleu, vous permet de relancer le même prompt pour avoir des résultats différents. V1, V2, V3, V4 vous permet de créer des variations similaires à l’image que vous sélectionnez. U1, U2, U3, et U4 vous permet d’upscaler (agrandir) votre image favorite pour l’avoir en meilleure définition.

Un exemple de prompt sur Midjourney © Capture Discord

Comme vous pouvez le voir sur cette image ci-dessus, une fois le prompt réalisé par l’IA, vous aurez aussi plusieurs possibilités : faire un zoom, varier, agrandir, etc. Notez que vous pourrez ensuite retrouver toutes vos images enregistrées sur le site web de Midjourney grâce à votre compte.

Une fois que vous maîtrisez ça, apprenez à connaître les paramètres d’images avancés de Midjourney, des instructions qui vous permettent de contrôler plus précisément l’apparence et le style des images que vous générez. Ils peuvent être utilisés pour créer des images plus complexes et plus créatives.

Voici tous les paramètres d’images avancés de Midjourney :

Aspect ratio (–ar) : permet de modifier le rapport hauteur/largeur de l’image. Les valeurs possibles sont 1:1, 16:9, 4:3, 3:2, 2:1, et 9:16.

: permet de modifier le rapport hauteur/largeur de l’image. Les valeurs possibles sont 1:1, 16:9, 4:3, 3:2, 2:1, et 9:16. Chaos (–chaos) : permet de contrôler la variété des résultats générés. Une valeur plus élevée signifie que les résultats seront plus variés et moins prévisibles.

: permet de contrôler la variété des résultats générés. Une valeur plus élevée signifie que les résultats seront plus variés et moins prévisibles. Fast (–fast) : permet de forcer l’utilisation du mode Fast, qui est plus rapide mais moins précis.

: permet de forcer l’utilisation du mode Fast, qui est plus rapide mais moins précis. Image weight (–iw) : permet de contrôler l’importance de l’image fournie en tant qu’indice pour la génération. Une valeur plus élevée signifie que l’image fournie aura plus d’influence sur le résultat.

: permet de contrôler l’importance de l’image fournie en tant qu’indice pour la génération. Une valeur plus élevée signifie que l’image fournie aura plus d’influence sur le résultat. Quality (–q) : permet de contrôler la qualité de l’image générée. Une valeur plus élevée signifie que l’image sera de meilleure qualité, mais prendra plus de temps à générer.

: permet de contrôler la qualité de l’image générée. Une valeur plus élevée signifie que l’image sera de meilleure qualité, mais prendra plus de temps à générer. Random (–random) : permet de générer une image aléatoire.

: permet de générer une image aléatoire. Relax (–relax) : permet de réduire la variabilité des résultats générés.

: permet de réduire la variabilité des résultats générés. Repeat (–repeat) : permet de répéter la génération d’une image jusqu’à ce qu’un résultat satisfaisant soit obtenu.

: permet de répéter la génération d’une image jusqu’à ce qu’un résultat satisfaisant soit obtenu. Seed (–seed) : permet de spécifier un seed pour la génération d’image. Cela peut être utile pour générer des images similaires.

: permet de spécifier un seed pour la génération d’image. Cela peut être utile pour générer des images similaires. Stop (–stop) : permet d’arrêter la génération d’image en cours.

: permet d’arrêter la génération d’image en cours. Style (–style) : permet de spécifier un style pour la génération d’image. Cela peut être utilisé pour générer des images dans un style particulier, tel que le cubisme, l’impressionnisme, ou le pop art.

: permet de spécifier un style pour la génération d’image. Cela peut être utilisé pour générer des images dans un style particulier, tel que le cubisme, l’impressionnisme, ou le pop art. Turbo (–turbo) : permet d’activer le mode Turbo, qui est encore plus rapide que le mode Fast.

Ces paramètres peuvent être utilisés pour contrôler de manière précise la génération d’images avec Midjourney.

Par exemple, vous pouvez utiliser le paramètre aspect ratio pour générer des images carrées, rectangulaires, ou de forme libre. Vous pouvez utiliser le paramètre chaos pour générer des images plus ou moins variées. Vous pouvez utiliser le paramètre quality pour générer des images plus ou moins détaillées. Et vous pouvez utiliser les autres paramètres pour contrôler des aspects plus spécifiques de la génération d’images.

👉 Quelques astuces pour maîtriser l’art des prompts sur Midjourney

Midjourney est un outil puissant et créatif, qui peut vous surprendre par la qualité et la diversité des images qu’il peut générer. Mais pour profiter pleinement de ses capacités, il faut savoir comment lui parler. Voici quelques astuces pour vous aider à maîtriser l’art des prompts sur Midjourney :