Les meilleurs jeux de quiz pour Android et iOS (iPhone)

S’il est un genre qui a fait ses preuves, c’est bien le quiz. On en trouve sur tous les thèmes, en mode solo ou par équipe et à tous les niveaux de difficulté. Les stores regorgent d’applications gratuites qui vont mettre vos connaissances à rude épreuve. Pour vous aider à faire votre choix, découvrez notre sélection de quiz qui valent le détour.

Le Trivial Pursuit a été pendant longtemps, une incontournable référence dans le monde des jeux de société. Adapté sur mobile par Electronics Arts mais en version payante, il a soudainement disparu des stores laissant le champ libre à beaucoup de quiz gratuits. Mais la gratuité à un prix, vous n’échapperez cependant pas à une invasion régulière de publicités et à des propositions insistantes pour des achats in-app plus ou moins intéressants. Mais le genre reste un must-have pour vos soirées entre amis ou même pour passer le temps lorsque vous êtes tout seul.

Notre sélection de jeux de quiz gratuits sur le Play Store et l’AppStore :

SongPop 2 – Quiz Musical

QuizUP

94%

Nope Quiz

Trivia Crack

Duel Quiz

SongPop 2 – Quiz musical

Plateformes : Android, iOS

L’avis de la rédaction : Si vous en avez marre des quiz de culture générale et que vous avez une âme de mélomane, SongPop 2 est une super alternative. Vous pourrez parcourir les centaines de playlists rassemblant tous les genres musicaux et trouvez celles qui vous correspondent. Cependant, on remarque un léger manque de diversité et très peu de playlists françaises malgré une forte communauté. Vous pouvez défier qui bon vous semble pour un blind test et un mode entraînement est également disponible pour pouvoir vous perfectionner.

Si vous souhaitez obtenir plus de playlists, il faudra alors les acheter avec la monnaie du jeu, que vous pourrez gagner en remportant des défis ou des tournois. On peut tout de même déplorer qu’il faille payer avec de véritables euros pour obtenir un maximum de playlists et accéder à toutes les fonctionnalités. Cependant, il reste parfaitement jouable et agréable à parcourir sans pour autant débourser un seul centime.

SongPop 2 est donc une bonne alternative aux jeux de quiz actuels et pourrait même vous faire découvrir de nouvelles musiques et artistes.

QuizUP

Plateformes : Android, IOS, Windows phone

L’avis de la rédaction : L’un des plus emblématiques jeux de quiz sur portable est évidemment QuizUp. Affrontez vos amis ou n’importe qui autour du globe. Cependant au lieu de tourner avec une dizaine de thèmes que vous commencez sûrement à connaître par cœur, QuizUp propose des milliers de sujets différents.

En rejoignant une communauté thématique, vous pouvez rencontrer des centaines de personnes qui ont les mêmes centres d’intérêt que vous et proposer à votre tour votre propre quiz. Vous pourrez également participer aux tournois et prouver aux autres joueurs que vous êtes le meilleur.

Que ce soit en anglais ou en français, vous trouverez votre bonheur parmi tous les quiz existants. Séries, films, chanteurs, ou bien même une époque en particulier, vous trouverez forcement quelques quiz pour vous plaire.

Comme la plupart des jeux gratuits sur téléphone portable le plus gros défaut qu’on peut trouver sont les pubs à outrance qui gâchent grandement le plaisir du jeu. Malgré cela, QuizUp est un incontournable qui ne vous laissera jamais à court de nouveaux thèmes pour enrichir votre culture générale.

94 %

Plateforme : Android, iOS

L’avis de la rédaction : le studio de développement Scimob nous propose une variante à l’éternel jeu de questions/réponses de la plupart des quiz. Ici, plus de 300 niveaux chacun séparé en trois parties.

A chaque thème, plus ou moins large, vous devrez trouver les réponses considérées comme les plus citées. Vous aurez aussi à chaque niveau une image pour varier un peu les plaisirs. 94% n’est certes pas un jeu en ligne où vous pouvez affronter un autre joueur, mais il reste un bon jeu pour une pause entre collègues ou amis. Cherchez tous ensemble les réponses possibles et tentez de débloquer le plus de niveaux possible.

On notera cependant que comme la plupart des free to play, le jeu est inondé de pubs qui surgissent à n’importe quel moment et peuvent nuire à votre plaisir. Il faut aussi savoir que certains niveaux se révèlent plus complexes que d’autres, vous devrez donc à un moment donné recourir à l’achat (avec la monnaie du jeu) d’indices pour pouvoir avancer. Vous pourrez aussi répondre aux sondages proposés par le jeu et ainsi aider à l’alimentera l’application pour l’avenir.

Nope Quiz

Plateforme : Android, iOS

Un des Youtubeurs les plus connus en France, Cyprien, a décidé il y a de ça quelques années de se lancer dans une toute nouvelle aventure : la création d’un jeu pour mobile. Accompagné de professionnels, il sort le Nope Quiz en 2016. Cependant pas d’inquiétude, même si vous n’êtes pas familier du personnage, le jeu pourra quand même vous plaire. Nope quiz est un quiz quelque peu atypique, qui ressemble à un show télé. Le tout est présenté par un animateur quelque peu sarcastique et qui n’hésitera pas à se moquer de vous et de vos échecs. Vous devrez répondre à des questions par palier de dix. Certaines questions seront plus fourbes que d’autres et demanderont peut-être un peu plus de réflexion qu’à l’habitude.

A contrario de ses pairs, Nope Quiz n’est pas sans fin et vous le finirez sûrement assez rapidement. Il reste tout du moins un super jeu avec des graphismes très sympas qui vous décrochera peut-être quelques ricanements.

Trivia Crack

Plateformes : Android, IOS

L’avis de la rédaction : Parmi les nombreux jeux de quiz présents sur mobile Trivia Crack compte parmi les plus fréquentés. Sorti en 2013, il continue pourtant d’attirer de nombreux joueurs quotidiennement. Il vous propose de tester vos connaissances parmi six catégories : Divertissement, Art, Histoire, Géographie, Sciences et Sport. Le niveau peut aller d’une question niveau CP à des questions très pointues dans un domaine (comme les différents modèles de voiliers).

Vous pouvez choisir d’affronter vos amis ou des inconnus dans plusieurs modes différents. Le classique, où il vous faudra obtenir une bonne réponse dans chaque catégorie pour gagner, un mode survie où il faudra aller le plus loin possible sans se tromper ou bien jouer en solo aux missions proposées. Vous pouvez également proposer des questions, si l’envie vous en dit, pour alimenter les différents thèmes. On peut tout de même lui reprocher des pubs trop fréquentes (qu’on peut enlever moyennant finance) et quelques bugs suite aux dernières mises à jour.

Au final, Trivia Crack reste un bon jeu de quiz qui pourrait bien vous permettre d’apprendre 2 ou 3 choses.

Duel Quiz

L’avis de la rédaction : Pour les amateurs de quiz de culture générale, le Play Store d’Android regorge d’applications idéales. C’est notamment le cas de Duel Quiz. Le jeu vous propose d’affronter vos amis Facebook ou des adversaires choisis au hasard. Le jeu se déroule en six rounds de trois questions, le thème de chaque round étant choisi par l’un des deux joueurs à tour de rôle. Il peut s’agir aussi bien de technologies que d’histoire, de séries TV ou de sciences dures.

Plutôt simple, mais bien pensé, Duel Quiz est une très bonne application de quiz. S’il est évidemment plus amusant de jouer avec des proches, on apprécie la possibilité de trouver d’autres joueurs au hasard, d’autant plus que l’application est déjà utilisée par beaucoup de personnes.

A découvrir aussi :