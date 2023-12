Le Xbox Game Pass gratuit mais il faudra accepter cette condition

© Envato

On ne présente plus le Xbox Game Pass, fameux service permettant à Microsoft de grignoter quelques parts du marché vidéoludique dominé par Sony et Nintendo. Tous les mois, le catalogue s’enrichit de nouveaux jeux et ceux de décembre s’annoncent géniaux. Mais pour en profiter, il faut payer un abonnement mensuel (ou annuel, au choix). Et une version gratuite pourrait voir le jour mais à une condition.

15 minutes de temps de jeu pour chaque publicité visionnée

Comme si le modèle économique de la souscription mensuelle avait atteint un plafond de verre, les sociétés ont une nouvelle formule. L’abonnement gratuit… si vous visionnez de la publicité. Sur le marché du streaming, Netflix a ouvert la voie. Il n’a pas fallu longtemps pour que Disney+ se lance juste derrière. Jamais deux sans trois, au tour de Prime Video de s’y mettre.

Tim Stuart, directeur financier de Xbox, a profité d’une rencontre avec les investisseurs pour soumettre l’idée d’un abonnement gratuit au Xbox Game Pass contre le visionnage de publicités à intervalle régulier. Si l’homme ne fait qu’en parler, un chercheur a récemment trouvé du code qui va dans ce sens dans le système d’exploitation de la Xbox. On lit qu’il serait possible de récupérer 15 minutes de temps de jeu pour chaque publicité visionnée.

Une formule destinée à d’autres marchés

Il y a toutefois une mauvaise nouvelle, forcément. Vous vouliez alléger vos factures mensuelles en optant pour cette souscription avec publicités ? Selon Tim Stuart, la formule s’adresse aux marchés comme « l’Afrique, l’Inde et de l’Asie du Sud-Est » où le gaming sur console est moins populaire.

C’est celui sur mobile qui est prisé par les joueurs de ces territoires. Et justement, visionner de la publicité pour jouer gratuitement est un modèle économique omniprésent dans les jeux sur smartphones ! Reste à attendre une annonce de Microsoft pour en savoir plus.