LEGO : créez des robots intelligents et programmables avec le kit Mindstorms Robot Inventor

LEGO a dévoilé le successeur du Mindstorms EV3 sorti il y a maintenant 7 ans. Les nouveautés sont bien entendu au rendez-vous. Le kit de centaines de petites briques en plastique permet aux petits et grands de créer des robots intelligents et programmables.

Crédit : LEGO

Quand LEGO combine ses légendaires briques en plastique sur lesquelles il ne vaut mieux jamais marcher avec la technologie, cela donne le kit Mindstorms Robot Inventor. C’est le digne successeur du Mindstorms EV3 qui était une révolution à sa sortie en 2013. Il permettait en effet de créer 17 types de robots programmables sur iOS et Android. Quelqu’un avait même réussi à fabriquer un bras de cyborg fonctionnel grâce à ce kit.

Ce kit permet d’assembler cinq robots différents

LEGO revient cette année en force dans le domaine de la robotique. Le kit Mindstorms Robot Inventor est un set 5 en 1. En effet, il permet de fabriquer cinq robots : Blast, Charlie, Tricky, Gelo et M.V.P. Ces petits robots sympathiques ont tous des fonctions différentes. Tandis que Blast peut attraper des objets et lancer des fléchettes, Tricky peut jouer au basket et au foot. Charlie est le robot amical qui danse, offre des cadeaux et sourit aux gens. Gelo est un véritable robot de compagnie sur quatre pattes qui peut faire des tours. Enfin, M.V.P est une plateforme modulaire qui peut être transformée en plusieurs véhicules.

Crédit : LEGO

Le kit contient 949 pièces au total dont un capteur de couleur, un capteur de distance et quatre moteurs. La pièce maîtresse du kit est appelée « Intelligent Hub ». Fonctionnant en Bluetooth, c’est grâce à elle que les enfants (et les plus grands) peuvent programmer les robots et les contrôler depuis l’application dédiée. Elle utilise une matrice de LEDs en 5×5 pour afficher les visages animés des robots. Le hub contient également un accéléromètre et gyroscope à 6 axes ainsi qu’un haut-parleur et un port micro-USB. Il se connecte aux moteurs et aux capteurs grâce à six ports d’entrée/sortie.

Le support de Phyton et un langage basé sur Scratch

L’application dédiée au kit Mindstorms Robot Inventor sera gratuitement disponible sur Windows 10, macOS, Android, Fire OS et iOS. Elle donnera accès aux instructions pour fabriquer et programmer les cinq robots étape par étape. Une fois le robot construit, elle sert de télécommande pour les contrôler, à moins que vous synchronisiez une manette de jeux vidéo.

Crédit : LEGO

Les plus jeunes et les novices en programmation pourront utiliser un langage basé sur Scratch qui fonctionne avec le système de glisser / déposer. La bonne nouvelle pour ceux qui ont des notions plus avancées est le support de Python. Ainsi, vous pourrez accomplir beaucoup plus de choses avec le kit. Le LEGO Mindstorms Robot Inventor sortira dans le monde entier cet automne au prix de 359,99 €.

Source : The Verge