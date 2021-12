Les AirPods 3 fonctionnent-ils avec un smartphone Android ?

Apple a officialisé les AirPods 3 il y a deux mois. Les nouveaux écouteurs true wireless sont des semi intra-auriculaires avec une isolation passive du bruit. Ils sont vendus à 199 € contre 279 € pour les AirPods Pro qui ont une réduction active du bruit. Les AirPods 3 sont donc un excellent choix pour les utilisateurs qui veulent une autonomie plus longue et une meilleure qualité audio que les AirPods, le tout en dessous de la barre des 200 €.

AirPods 3 d’Apple – Crédit : Thai Nguyen / Unsplash

Les AirPods 3 sont-ils aussi un bon choix pour les utilisateurs de smartphones Android à la recherche d’écouteurs true wireless à moins de 200 € ? Les écouteurs d’Apple sont bien compatibles avec Android, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont bien adaptés.

Les AirPods 3 sont compatibles avec Android, mais toutes leurs fonctionnalités ne le sont pas

Les AirPods 3 peuvent se connecter à n’importe quel smartphone Android. Vous pouvez écouter de la musique et répondre à des appels téléphoniques avec. Seulement voilà, vous ne pouvez faire guère plus. Sur Android, les AirPods 3 fonctionnent comme de simples écouteurs sans fil.

Les fonctionnalités disponibles sur iOS ne le sont pas sur Android. Vous ne pouvez par exemple pas profiter du changement automatique d’appareil, du partage audio et de la localisation si vous les avez égarés. Les écouteurs d’Apple ne peuvent pas reconnaître la commande « Ok Google ». Ils ne mettent pas non plus la lecture en pause automatiquement quand vous les retirez de vos oreilles.

En conclusion, les AirPods 3 fonctionnent avec un smartphone Android, mais ce ne sont pas les écouteurs les plus adaptés. De meilleures alternatives sont notamment les Beats Studios Buds qui sont parfaitement compatibles avec Android et le fast-pair à 149,95 €. Nous avons d’ailleurs comparé les AirPods 3 et les Beats Studio Buds qui sont de sérieux concurrents. Il y a aussi les Pixel Buds A de Google qui sont deux fois moins chers que les Pixel Buds à 99 €. Il ne faut pas non plus oublier les Nothing ear (1) au même prix qui veulent détrôner les AirPods.

Source : Screen Rant