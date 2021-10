Airpods 3 ou Beats Studio Buds : comparaison entre deux sérieux concurrents chez Apple

Les AirPods sont depuis quelques années la référence en matière d’écouteurs sans fil pour les produits Apple. Les AirPods 2 font d’ailleurs partie des meilleurs écouteurs sans-fil de 2021. Mais Beats, qui a été racheté par Apple en 2014, vient de sortir ses Studios Buds. Ils présentent eux aussi des caractéristiques intéressantes. A commencer par leur design. Alors que les Airpods 3 conservent leur une tige et leur coloris blanc, Beats offre un peu de différence. Les Studios Buds sont déclinés en 3 couleurs différentes : noir, blanc ou rouge. Et ils sont livrés avec des embouts de différentes tailles, pour s’adapter à l’oreille de chaque utilisateur. Ce que les AirPods ne proposent pas.

Les Beats Studio Buds, sérieux concurrents des nouveaux AirPods 3 – Crédits : Apple

Les AirPods 3 offrent une expérience plus immersive, qui pourrait séduire les utilisateurs ayant déjà plusieurs appareils Apple

Les Studios Buds conservent des boutons physiques pour les différents contrôles. Les Airpods, eux, disposent d’une technologie de capteurs de pression. Les deux modèles sont compatibles avec le centre de contrôle de l’iPhone, Siri et Find My App (si les écouteurs sont perdus). Les AirPods présentent en plus la possibilité de passer d’un appareil Apple à l’autre de manière fluide. Ils permettent aussi de mettre pause/relancer la lecture en remettant l’écouteur dans l’oreille. Il est aussi possible de partager l’audio avec d’autres AirPods 3. Pour ce qui est de la batterie, Beats fait mieux au niveau de l’écoute en continue (8h contre 6h pour Apple). Mais est légèrement en retrait pour la charge totale délivrée par le boitier (un peu moins de 24h contre 30h pour les AirPods 3). Niveau recharge, c’est Apple qui propose le plus de possibilités : port Lightning, recharge Qi sans fil ou MagSafe. Le boitier des Studios Buds se contente d’un port USB-C classique.

Pour ce qui est du son, les deux modèles sont compatibles avec l’audio spatial Dolby Atmos. Les AirPods 3 proposent une expérience plus immersive. En effet, ils sont équipés du suivi de mouvements de la tête grâce à l’application Apple Music. Ce mode est également compatible avec d’autres applications de vidéos. Mais contrairement aux Studios Buds, les AirPods 3 n’ont pas d’annulation active du son (bloque les bruits extérieurs), ni de mode de transparence (conserve les bruits extérieurs pour rester attentif à ce qui se passe autour).

Les Airpods 3 sortiront le 26 octobre prochain, au prix de 199€ et sont déjà disponibles en précommande. Les Studios Buds sont moins chers, puisqu’ils sont vendus à 149,95€.

Source : Apple