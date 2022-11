Les Anneaux de Pouvoir : 2 semaines de tournage pour filmer ce court combat

C’est la magie du montage ! Dans l’épisode 2 des Anneaux de Pouvoir, le combat entre Theo et Orc a été tourné pendant 2 semaines. Au final, seules 2 minutes ont été conservées dans le montage final comme l’explique l’acteur.

Plusieurs versions étaient envisagées © Amazon Studios

La saison 1 terminée, Les Anneaux de Pouvoir livre tous ses secrets. Après l’entraînement intense de l’interprète de Galadryel, retour sur l’une des scènes d’action de l’épisode 2 de cette série Prime Video. Durant ce combat, Theo, interprété par Tyroe Muhafidin, repousse un orc très agressif.

D’une durée de 2 minutes à peine, ce moment a demandé pas moins de 2 semaines de tournage comme le rapporte son interprète !

À lire aussi > Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : date de sortie, intrigue, toutes les infos

Un court combat qui a demandé beaucoup de rushs

La série livre les secrets de sa saison 1 © Amazon Studios

Deux semaines de tournage pour 2 minutes de combat, le montage ne pardonne pas ! Les monteurs savent la nécessité de découper une longue séquence pour la raccourcir et créer une fluidité. Ce qui demande de trancher dans les rushs.

Tyroe Muhafidin nous l’explique parfaitement : « C’est une scène de combat de deux minutes et il nous a fallu deux semaines pour la tourner, ce qui est assez fou. Vous savez, ils donnent l’impression que c’est très facile dans les films car ils le font tous si vite et si bien. Mais c’est comme si nous avions passé 10 mois à la salle de sport pour cette scène. Elle a été changée un paquet de fois. Il y a une version où je tenais le cou de l’orc. Il avait une chaîne enroulée autour et j’étais en train de tirer sa tête dans une casserole d’eau bouillante. C’était l’une des versions ».

Mais pourquoi n’avoir gardé que 2 minutes avec tous les rushs à disposition ? À nouveau, Tyroe Muhafidin le justifie très bien : « Nous sommes passés par tellement de styles différents de chorégraphies de combat. Juste pour réfléchir à ce qui serait le mieux pour le divertissement mais aussi pour la caméra, que tout soit filmé. C’était une expérience vraiment cool, vivre ce genre de choses. J’étais aussi accroché à un harnais, la pire partie du tournage car n’est pas confortable. Mais oui, c’était assez dingue car il y a eu beaucoup de boulot pour n’en garder que très peu ».

Pour le moment, on ne sait pas quand sera diffusée la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Mais Amazon fait déjà savoir que ce ne sera pas pour maintenant.

Source : CBR