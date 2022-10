Les Anneaux de Pouvoir : Halbrand est-il Sauron ? Les indices s’accumulent

Sauron se cache déjà dans la série Les Anneaux de Pouvoir. Et un nouvel indice donné dans l’épisode 7 rend Halbrand encore plus suspect.

Halbrand © Amazon Studios

McKay et Payne ont révélé dernièrement qu’ils ne voulaient pas introduire Sauron frontalement dès la première saison des Anneaux de Pouvoir. L’objectif était tout d’abord de présenter l’univers, les personnages et leurs luttes personnelles avant de les confronter au mal dévorant du Seigneur Ténébreux. Les showrunners souhaitaient instiller le doute sur l’ombre qui se propage insidieusement. Ils sont ainsi satisfaits de voir les nombreuses théories ayant émergé sur l’identité secrète de Sauron dans la série.

Sauron : Halbrand, le candidat idoine ?

Et l’une d’entre elles se détache tout particulièrement. Halbrand est soupçonné depuis la sortie de l’épisode 3. Outre son talent dans l’art de la manipulation et sa violence brutale, le personnage est fasciné par la forge. Une caractéristique propre à Sauron qui était jadis au service d’Aulë, le Vala forgeron. Certaines répliques laissent également planer le doute comme lorsqu’il dit à Galadriel : « Les apparences sont souvent trompeuses ».

L’épisode 6 le confronte à Adar, le père des Orcs, qui prétend avoir tué Sauron de ses propres mains. « Te souviens-tu qui je suis ? » lui demande Halbrand comme s’il cherchait à vérifier qu’il était bien méconnaissable sous cette forme humaine. Prêt à l’achever, il est retenu par Galadriel. « Vous ne savez pas ce qu’il a fait », s’emporte-t-il ensuite.

Adar assure avoir éventré Sauron, afin de libérer les Orcs de son joug. D’où le ressentiment d’Halbrand/Sauron à son égard qui souhaiterait logiquement se venger ? Après l’interrogatoire, Adar tente de le questionner sur son identité. Mais Halbrand ne répond pas et reste le dos tourné alors qu’une musique sinistre retentit…

Halbrand va pouvoir s’infiltrer en terre elfique…

Un nouvel indice manifeste apparaît à la fin de l’épisode 7. Victime d’une profonde blessure, Halbrand part avec Galadriel pour se faire soigner chez les Elfes. Tout semble ainsi se mettre en place pour une future trahison. Dans le canon, le Seigneur Ténébreux parvient à s’attirer la sympathie et la confiance des Elfes d’Eregion en apparaissant sous une forme séduisante. Il se fait alors appeler Annatar, le Dispensateur. C’est comme ça qu’il parviendra plus tard à forger les anneaux avec l’aide de Celebrimbor. Et à asservir les Hommes et les Nains grâce à l’Unique.

Dans la suite de la série, Halbrand apparaîtra comme un patient innocent. Il aura ainsi une excuse idoine pour se trouver là, ayant en outre Galadriel comme garant de taille. En échange des soins prodigués, il pourrait notamment proposer ses services. Et pourquoi pas se rapprocher du chantier de forge géante lancé par Celebrimbor.