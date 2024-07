Les consoles Xbox pourraient disparaître en Europe, c’est la fin d’une époque

C’est peut-être la fin d’une époque en France et en Europe : Microsoft souhaiterait arrêter de pousser les ventes de consoles Xbox. L’entreprise aurait pris cette décision radicale suite aux ventes en berne de la Series X/S face à la PS5. Microsoft préfère maintenant se concentrer sur le Xbox Game Pass.

Crédit : Microsoft

La pub pour la console Xbox pourrait bien disparaître complètement en Europe. Le journaliste Tom Warren de The Verge aurait obtenu cette information d’une source interne chez Microsoft. L’entreprise préférerait embrasser une stratégie consistant à parier à fond sur le Xbox Game Pass et le cloud gaming, quand le matériel serait abandonné dans certaines régions du monde.

Microsoft voudrait abandonner la Xbox dans certaines régions

Selon cette source, Microsoft cessera bientôt de travailler à vendre des consoles Xbox Series X/S en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (région EMEA). Le marketing pour la console sera alors tout simplement absent. Cette décision aurait été prise suite aux ventes catastrophique de la Xbox Series X/S, face à la PS5 de Sony. Toutefois le journaliste tempère, en indiquant qu’il n’est pas en mesure de vérifier pleinement ces informations.

Mais ce ne serait pas tout à fait loufoque. La firme de Redmond a pris un virage prononcé dans sa stratégie. Elle parie avant tout sur les jeux et son Xbox Game Pass. Avec les rachats de Bethesda et surtout d’Activision Blizzard, Microsoft s’est offert des licences incontournables qui rejoignent peu à peu l’abonnement. Bientôt, ce sera le poids lourd Call of Duty: Modern Warfare 3 (2024) qui rejoindra le catalogue.

Microsoft parie tout sur le cloud gaming et le Xbox Game Pass

Et voilà maintenant que le Xbox Game Pass est disponible sur Fire TV Stick. Grâce au cloud gaming, il suffit de se payer la formule Ultimate pour afficher n’importe quel jeu sur une télé à l’aide du petit appareil d’Amazon. Avec des connexions internet toujours plus rapides grâce au déploiement de la fibre, Microsoft nous montre qu’il n’y a plus besoin de payer une console à 500 euros pour jouer aux jeux vidéos.

L’entreprise le dit d’ailleurs explicitement dans sa dernière publicité. “Pas de Xbox ? N’ayez crainte, avec le Amazon Fire TV Stick“, rassure Microsoft. Ce spot publicitaire inspiré du film Scream encourage explicitement de potentiels clients à ne pas acheter la console Xbox, qui pourtant a récemment eu droit à de nouvelles variantes.

En parallèle, Microsoft compte bien faire rentrer les sous et les prix du Xbox Game Pass ont augmenté. C’est une stratégie audacieuse mais qui pourrait bien porter ses fruits. Depuis les débuts de l’histoire du jeu vidéo, les fabricants de console vendent leur matériel à perte, en touchant davantage de royalties sur les jeux. En sautant tout simplement la case hardware, Microsoft s’épargnerait des coûts et des tracas : va-t-on vers une disparition pure et simple de la Xbox ?