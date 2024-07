Free Mobile propose désormais 2 Boosters pour son forfait de base

L’opérateur Free Mobile propose un forfait à deux euros qu’il est désormais possible d’agrémenter de deux Boosters. Ces derniers permettent d’obtenir les appels illimités et davantage de données mobiles 4G. Voici ce qu’il faut savoir à leur sujet.

© Envato

Free Mobile a promis qu’il n’augmenterait pas les prix de ses forfaits jusqu’en 2027. Cela n’empêche toutefois pas l’opérateur de faire quelques ajustements. En l’occurrence, le forfait à deux euros peut désormais être complété non plus seulement par un mais par deux Boosters. Ces derniers permettent d’obtenir une enveloppe data plus conséquente et les appels illimités. On vous récapitule ci-dessous les changements adoptés tout récemment par le FAI.

Forfait Free à 2€ : combien coûtent les Boosters ?

Sans booster, le forfait de base de Free Mobile inclut seulement 50 Mo d’Internet en 4G/4G+, deux heures d’appel en France et les SMS/MMS illimités. Le plafond de data s’atteint donc très rapidement. Si cela n’est pas suffisant pour vous, il est désormais possible d’opter pour un Booster intermédiaire. Pour 0,99 euros en plus par mois, celui-ci vous donnera accès à 3 Go de data mais aussi aux appels illimités en France métropolitaine. Vous devrez donc payer 2,99 euros (prix du forfait + prix du Booster).

Les abonnés ont également la possibilité d’opter pour le Booster à 3,99€/mois. Pour rappel, celui-ci donne accès à une enveloppe data de 20 Go en 4G et aux appels illimités en métropole. Il vous en coûtera au total 5,99 euros. Notez qu’il est possible de résilier sans frais, les Boosters étant sans engagement. Pour rappel, le forfait à deux euros est offert aux abonnés Freebox. Ces derniers doivent seulement payer le prix des Boosters s’ils souhaitent en profiter.

Les utilisateurs du forfait de base disposent donc désormais de davantage d’options pour moduler leur enveloppe data en fonction de leurs besoins immédiats. Reste à voir pendant combien de temps cette offre sera en vigueur, l’opérateur nous ayant habitués à faire des changements très régulièrement.

Tout récemment, Free Mobile a d’ailleurs repoussé le plafond de data de son forfait Série Free, l’enveloppe passant de 140 à 160 Go. Comme promis, l’opérateur n’a pas augmenté le tarif.