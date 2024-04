Les Galaxy S21 victimes d’un défaut matériel, le prix de l’offre Série Free augmente, c’est le récap’ de la semaine

Alors que plusieurs propriétaires de Galaxy S21 constatent l’apparition d’une ligne verticale verte sur leur écran, Free augmente encore le prix de l’un de ses forfaits mobiles et Take Two Interactive pourrait licencier 5% de ses développeurs. Cette semaine, on fait le point sur le moment où se déroule l’action de Fallout par rapport aux jeux vidéo.

Des armes de mêlées bientôt intégrées dans Helldivers 2

Arrowhead semble continuellement vouloir surprendre et régaler les joueurs en intégrant régulièrement de nouvelles façons de faire régner la démocratie dans Helldivers 2. En effet, quelques jours seulement après le déploiement de nouvelles armes dévastatrices, on apprend que le studio suédois pourrait bientôt intégrer des armes de mêlées. Le community manager du studio précise que ces armes de corps-à-corps seraient cohérentes, à condition qu’elles « respectent la fantaisie et l’histoire du jeu ».

© PlayStation

Le forfait Série Free augmente d’un euro par mois pour les nouveaux abonnés

Alors que l’opérateur avait assuré ne plus augmenter ses tarifs jusqu’en 2027, Free vient pourtant de discrètement revoir la tarification de l’un de ses forfaits mobiles. En effet, les nouveaux abonnés devront désormais débourser 11,99€ par mois pour souscrire à l’offre Série Free. C’est donc la deuxième fois en un mois seulement que l’opérateur augmente le prix de cet abonnement d’un euro.

© Shutterstock

Quand se déroule la série Fallout ?

La série Fallout fait un carton sur Prime Video et il est temps de faire le point sur le moment où se déroule l’action de la série dans la chronologie des jeux vidéo. Cette adaptation se déroule en 2296, elle est donc plus proche de Fallout 4 qui a lieu en 2287. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu dédiée pour tout savoir de l’histoire de la série et découvrir sa bande-annonce.

De nombreux développeurs licenciés par Take-Two Interactive

Un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis révèle que l’éditeur Take-Two Interactive serait sur le point de licencier environ 5% de ses effectifs. Le développement de Grand Theft Auto 6 étant dans sa dernière ligne droite, ce licenciement massif ne devrait pas avoir trop d’impact sur la sortie du jeu tant attendu.

© Rockstar

Une ligne verte apparait sur l’écran de certains Galaxy S21

Certains propriétaires de Galaxy S21 ont eu la mauvaise surprise de constater l’apparition d’une ligne verte verticale sur l’écran de leur smartphone. Un dysfonctionnement baptisé green line issue qui apparaitrait après un usage intensif de l’appareil ou une mise à jour. Le problème ressemble davantage à un défaut matériel qu’à un bug logiciel, car il ne se résout pas en redémarrant ou en réinitialisant l’appareil. Samsung pourrait bientôt proposer des remplacements et des réparations.

Ligne verte écran Samsung Galaxy S21

Nos tests de la semaine

Nothing Ear : un très bon rapport qualité/prix

Nothing nous impressionne une nouvelle fois avec ces écouteurs personnalisables qui offrent une excellente qualité de son, un ANC encore amélioré, une autonomie satisfaisante et une charge rapide. On adore la compacité du boîtier et des Nothing Ear et la double certification Hi-Res. On aurait aimé voir le design un peu renouvelé et pouvoir gérer le volume depuis l’écouteur, et il faut admettre que les commandes gestuelles sont encore perfectibles, mais outre ces petits défauts, les Nothing Ear sont d’excellents écouteurs intra-auriculaires vendus à un prix raisonnable.

Nothing Ear / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Samsung Galaxy A35 : on rêvait d’un peu plus de changement

Samsung propose ici un smartphone efficace mais qui n’apporte rien de très neuf par rapport à son prédécesseur. Bonnes performances, bonne qualité d’affichage, autonomie satisfaisante et qualité des photos notable, le Galaxy A35 reste un appareil séduisant. On regrette l’absence de prise casque et la charge lente. Attention, si vos clichés de jour seront satisfaisants, les photos de nuit ne sont pas terribles.

