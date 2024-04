Free augmente encore le prix d’un forfait mobile, ça ne s’arrête plus

© Shutterstock

Les abonnés à différents opérateurs mobiles et FAI doivent faire face à des hausses de prix régulières depuis plusieurs mois. Il existe tout de même quelques éclaircies pour les clients, comme cette baisse des tarifs d’Orange sur certaines offres Internet.

De son côté, Free Mobile promet de ne pas augmenter ses prix jusqu’en 2027. Malheureusement, l’opérateur revoit quand même la tarification de son offre Série Free pour ses nouveaux abonnés pour la deuxième fois en l’espace de quelques jours.

Free augmente encore le prix d’un de ses forfaits pour les nouveaux abonnés

Si vous voulez changer d’opérateur et souscrire à l’offre Série Free, vous devrez débourser un euro de plus par mois. Free vient discrètement d’augmenter le tarif de son abonnement censé être abordable, celui-ci passant de 10,99 € à 11,99 € pendant 1 an avant le basculement vers le Forfait Free 5G à 19.99 €/mois.

Début avril, Free passait déjà le prix de son offre de 9,99 € à 10,99 €/mois. Si les abonnés actuels ne verront pas leur facture évoluer, il s’agit d’un petit coup dur à encaisser pour ceux qui s’intéressaient à l’abonnement.

Rappelons que Série Free permet de profiter de la 4G et 4G+ avec 140 Go d’Internet, des appels, SMS et MMS illimités en France et vers les DOM pendant un an. Le Forfait Free 5G, quant à lui, propose Internet illimité en 4G et 5G en France métropolitaine et 35 Go/mois en 4G depuis plus de 100 destinations.

Bien sûr, vous pouvez vous abonner directement à cette offre sans passer par Série Free. Il vous en coûtera 9,99 €/mois si vous possédez un abonnement Freebox Pop, 15,99 €/mois pour une autre Freebox ou 19,99 €/mois dans le cas où vous bénéficiez d’une connexion Internet grâce à un autre opérateur.