GTA 6 : l’éditeur Take-Two Interactive licencie des développeurs en masse

Take Two Interactive, éditeur entre autres de GTA 6, va licencier pas moins de 5 % de ses effectifs et annule des projets, si l’on en croit un document déposé fin 2023 auprès de l’administration américaine. Quel impact prévoir sur la sortie de Grand Theft Auto VI ?

Les nuages noirs s’amoncellent au dessus de GTA 6, dont le développement a pris du retard. Après ces rumeurs comme quoi Rockstar envisage de sortir le jeu en 2026 en dernier recours, son éditeur Take-Two Interactive connaît également des soucis. Dans un document déposé fin 2023 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis, l’éditeur de GTA 6 annonce licencier 5 % de ses effectifs.

L’éditeur de GTA VI doit économiser des millions de dollars

Selon Bloomberg qui a mis au jour ce document légal, Take-Two veut économiser plus de 165 millions de dollars par an grâce à des “réductions de ses dépenses existantes et à une diminution de la croissance prévue des dépenses pour les années à venir“. Cela passe notamment, par le licenciement de développeurs dans ses studios et d’une réduction de la taille de ses bureaux.

En 2023, Take Two déclarait employer 11 580 personnes selon Macrotrends. 579 personnes sont donc mises à la porte avec ce plan de licenciements. À noter que l’éditeur a été particulièrement ambitieux ces dernières années en matière de recrutements. Ainsi, l’entreprise a connu une augmentation de ses effectifs de 48,48% en 2023 par rapport à 2022. La réduction des effectifs 5% parait minimale en comparaison.

Paradoxalement pour réaliser ces économies, Take Two devra engager des dépenses à hauteur de 200 millions de dollars. La majeure partie serait liée à l’annulation de projets déjà avancés, à hauteur de 140 millions de dollars. Une autre partie de 25 à 35 millions de dollars seraient liée aux indemnités de licenciement des salariés virés. Le reste sont des dépenses “connexes“, dont la nature exacte n’est pas connue.

Quelles conséquences du plan de licenciements prévoir sur GTA 6 ?

Alors quelles conséquences pourrait avoir ce plan d’économie sur Grand Theft Auto VI ? Elles sont probablement minimes : GTA 6 est probablement l’un des titres les plus attendus de l’histoire du jeu vidéo, à tel point que les fans élaborent des théories sur l’histoire de GTA 6 bien avant sa sortie. Le jeu n’est donc pas annulé, surtout au moment où le développement est dans sa dernière ligne droite. Une réduction d’effectifs desservirait considérablement les intérêts de Take Two, pour qui GTA 6 est une poule aux œufs d’or.