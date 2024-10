Les Mac équipés de la puce M4 seraient disponibles à la vente dans moins d’un mois !

Apple

Nous vous l’annoncions déjà en mars dernier, Apple a bien commencé à travailler sur les Mac nouvelle génération dotés d’une puce M4, alors que la puce M3 venait à peine de sortir.

Il faut dire qu’avec le développement de l’intelligence artificielle, la firme à la pomme a commencé à bosser sur des puces adaptées, notamment la fameuse A18 qui équipe l’iPhone 16 (et toute la déclinaison de la gamme).

La puce M4 serait d’ailleurs dérivée de recherches réalisées par la A18. Elle serait destinée non seulement aux MacBook, mais aussi à tous les ordinateurs Apple de manière à leur permettre de gérer avec toute la puissance nécessaire les chatbots IA, les générateurs d’image, etc.

Le calendrier de déploiement, déjà prévu en avril, indiquait une possible sortie des iMac et MacBook Pro à peine un an après leur passage à la puce M3. Les autres ordinateurs de la gamme Apple auront sans doute droit à la nouvelle puce courant 2025.

Que sait-on sur la sortie des Mac dopés à la puce M4 ?

D’après Mark Gurman, qui avait déjà été la source des informations parues en avril dernier, le MacBook Pro, l’iMac et le Mac mini auront droit à de nouveaux modèles équipés de la nouvelle puce. Dans le cas du MacBook Pro, il serait même prévu un modèle d’entrée de gamme de 14 pouces (peut-être avec 16 Go de RAM !), en plus d’un de 16 pouces.

Ces modèles seraient suivis, en 2025, par deux MacBook Air, un de 13 pouces et un de 15 pouces, sans doute au premier trimestre. Le tout serait encore suivi d’un Mac Studio (très attendu).

Comme toujours, ce ne sont que des rumeurs, même si les informations de Gurman s’avèrent souvent réelles.

En plus de l’arrivée de la puce M4, il se pourrait qu’Apple introduise une autre nouveauté sur ses futurs modèles : une quantité de RAM de 16 Go minimum quel que soit l’appareil (même le MacBook Pro de 14 pouces). Cette information faisait partie des fuites de l’été, et de nombreux utilisateurs espèrent qu’elle sera réalisée.