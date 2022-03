Les nouvelles TV Neo QLED 8K de Samsung arrivent en précommande avec une offre alléchante

L’édition 2022 des Neo QLED 8K améliore encore la formule de ses prédécesseurs avec des avancées technologiques en termes d’image, de son et de Smart TV pour vivre ses contenus comme jamais auparavant. Il devient donc extrêmement tentant de profiter de l’offre concoctée par Samsung pour l’ouverture des précommandes.

Les avantages de la précommande

Les premières livraisons de Neo QLED 8K en France sont prévues pour le mois d’avril 2022, mais le fabricant a lancé une période de précommande qui s’étend du 10 au 24 mars pour s’assurer de recevoir sa TV le plus tôt possible. Un autre avantage de la précommande est de pouvoir doubler le montant de l’offre de remboursement (ODR) assortie à l’achat d’un téléviseur concerné. Si l’ODR s’élève à 500 euros, par exemple, en remplissant un formulaire présent sur le site vous pouvez demander un remboursement de 1000 euros et donc acquérir une TV très haut de gamme à moindre prix.

Samsung a aussi décidé d’offrir gratuitement pour toute précommande des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro noirs, un très bon modèle de true wireless avec réduction active du bruit, une qualité audio supérieure et des gestes tactiles pour contrôler la lecture. Pour en bénéficier, il suffit d’appliquer le code promo NEOQLED2022 au moment de la précommande.

Une image encore plus précise

Les Neo QLED 8K de 2021 mettaient déjà la barre très haute sur la qualité de l’image, les versions de 2022 vont encore plus loin. La puce maison Neo Quantum Processor 8K, remise au goût du jour cette année, est l’un des principaux arguments de ces TV. Grâce aux 20 réseaux neuronaux du processeur, les téléviseurs sont capables d’afficher une image en 8K mise à l’échelle par l’intelligence artificielle pour des contenus qui ne sont à l’origine pas disponibles dans cette qualité.

Les contenus natifs en 8K, amenés à se développer dans les prochaines années, profiteront quant à eux de l’excellence de la dalle qui propose une prestation d’affichage de haut vol. Pour rappel, un écran 8K dispose de quatre fois plus de pixels (33 millions) qu’un écran 4K, et donc d’une résolution bien plus élevée, avec une image plus fine et plus détaillée.

Mais la 8K et l’IA ne font pas tout. La nature même de la dalle et la technologie de rétroéclairage utilisée sont primordiales lorsque l’on parle d’un écran de téléviseur. Avec le Quantum Mini LED, Samsung réduit la taille des LED, augmente leur nombre et améliore le Local Dimming pour un rétroéclairage, et par conséquent une qualité d’affichage, d’excellente facture.

Le Quantum Mini LED permet aussi de bénéficier d’une luminosité éclatante et maîtrisée, bien utile entre autres pour tirer parti du HDR10+ et ainsi bénéficier d’un meilleur contraste et de noirs plus profonds. Les modèles de Neo QLED 8K de 65 pouces jouissent du Quantum HDR 2000 et ceux disposant d’une diagonale de 75 ou 85 pouces du Quantum HDR 4000 pour profiter au maximum de ces caractéristiques.

De plus, le filtre anti-reflet vous permet de regarder tranquillement votre TV sans craindre d’être ébloui par la lumière du jour ou de ne rien voir durant les scènes sombres si la pièce est illuminée.

Un son Dolby Atmos encore plus immersif

Les Samsung Neo QLED 8K de 2022 conservent bien entendu un son Dolby Atmos, mais le constructeur a réussi à faire passer l’audio de ses TV dans une autre dimension grâce à la combinaison de nouveautés matérielles et logicielles.

Samsung ajoute deux nouveaux haut-parleurs dirigés vers le haut, qui rejoignent les speakers inférieurs et latéraux. Ils vont permettre aux téléviseurs de délivrer un son véritablement multidimensionnel et ambiophonique à couper le souffle.

Cette intégration de haut-parleurs supplémentaires donne l’occasion à Samsung d’améliorer la technologie OTS, qui dirige le son de manière à ce qu’il se déplace dans la pièce en même temps que l’objet à l’écran. Avec OTS Pro, vous allez avoir droit à un réalisme audio encore plus poussé.

Avec ou sans fil, les barres de son Samsung Dolby Atmos assurent une expérience sonore ultime. La fonctionnalité Q-Symphony permettant de combiner la diffusion du son via les haut-parleurs intégrés à la TV et la barre de son externe fournit un son ambiophonique époustouflant. D’ailleurs, les amateurs de son immersif les plus exigeants pourront découvrir courant du mois d’avril la toute nouvelle barre de son Samsung Q900B, qui s’annonce comme capable de restituer un son d’exception.

Des TV taillées pour le gaming

Les PS5, Xbox Series X et même PC ont trouvé les téléviseurs parfaits pour jouer dans les meilleures conditions. Connectez vos appareils à la TV via les quatre ports HDMI 2.1 disponibles, qui permettent de jouer en 4K à 120 images par seconde sur les dernières consoles de Sony et Microsoft.

On retrouve aussi les dernières technologies qui permettent d’améliorer le confort de jeu. Le FreeSync Premium Pro et le Variable Refresh Rate (VRR) synchronisent automatiquement et en temps réel la fréquence de balayage de l’écran au nombre d’images du jeu afin d’éviter les désagréables effets de déchirement de l’image. De son côté, l’Auto Low Latency Mode (ALLM) participe à la réduction de l’input lag, ce temps de réaction entre l’entrée d’une commande et sa réalisation à l’écran.

De véritables œuvres d’art dans le salon

Les TV Neo QLED 8K de Samsung embellissent le salon avec leur design ultra fin de 15 mm et le boîtier déporté One Connect qui permet de dissimuler habilement les câbles. Si elles rendent parfaitement sur un meuble TV, elles ont aussi été pensées pour être accrochées au mur. Avec leur écran Infinity sans bordures (ratio écran-corps de 99%), elles offrent une immersion totale et peuvent même servir de tableaux géants pour égayer la pièce via l’affichage d’œuvres d’art ou de photos.

Un écran, plusieurs diffusions

Il n’est plus à démontrer que Tizen est l’un des meilleurs systèmes de Smart TV du marché, tant par son interface que sa fluidité. Et sur les modèles premium tels les Neo QLED 8K, des fonctionnalités exclusives avancées sont même proposées. La plus impressionnante est sans doute le Multiview 4 écrans, qui autorise l’utilisateur à afficher jusqu’à quatre contenus différents sur l’écran du téléviseur, même si la source est externe (PC, smartphone, tablette). Vous pouvez ainsi regarder un programme tout en affichant un appel visio, ou visionner plusieurs vidéos à la fois.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung.