iPhone : Samsung se moque de son bug d’alarme avec ce troll ultime

Plusieurs soucis ont empoisonné la vie des détenteurs d’iPhone ces derniers temps Outre la déconnexion intempestive de leur compte Apple ID, certains doivent composer avec un bug d’alarme très embêtant. Même en l’activant consciencieusement, cette dernière ne sonne pas à l’heure programmée et ce même si l’alarme se déclenche. Conséquence, les utilisateurs ne se réveillent pas en temps et en heure et arrivent en retard au travail. Une source de stress dont ils se passeraient bien.

Conscient du problème, Apple travaille actuellement sur un correctif afin que les alarmes récalcitrantes refassent le son escompté. En attendant le déploiement du patch, la pomme doit composer avec les moqueries. Samsung en a notamment profité pour tacler son rival. Le constructeur sud-coréen n’en est pas à son coup d’essai. Il avait notamment déjà critiqué l’iPhone pliable inexistant d’Apple ou encore le manque d’innovations de l’iPhone 14.

Samsung trolle Apple, une fois de plus

Cette fois-ci, la moquerie a été mise sur pied par Samsung UK. La marque a posté une courte vidéo (Reel) trollesque sur son compte Instagram. Celle-ci montre un chien affairé à danser au son d’une version remixée de la tonalité d’alarme par défaut de Samsung. “Rassurez-vous, nos alarmes se déclenchent”, promet le constructeur qui en rajoute une couche dans la légende : “Les utilisateurs de Samsung se sont réveillés à l’heure aujourd’hui”.

Heureusement, tous les iPhone ne sont pas concernés par ce bug très handicapant. Si vous êtes touché, ne comptez pas sur l’application native pour vos réveils futurs. Optez plutôt pour une application de réveil tierce qui devrait se montrer bien plus fiable que la solution maison d’Apple. Vous pouvez aussi carrément jeter votre dévolu sur un radio-réveil traditionnel.

Notez qu’en fin d’année, un bug similaire était survenu sur les iPhone tournant sous iOS 17. Certains utilisateurs avaient pointé du doigt les réglages Face ID et attention.