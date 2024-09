Les prix du Galaxy S24 FE et de la Galaxy Tab S10 Ultra viennent de fuiter

Une page de pré-commande s’est affichée par accident, laissant apparaitre les prix et spécifications du Samsung Galaxy S24 FE et de la Galaxy Tab S10 avant leurs sorties officielles.

Crédit : Samsung

Véritable accident ou fuite volontaire pour faire le buzz, Samsung a affiché des pages de pré-commande pour le Galaxy S24 FE et la gamme des Galaxy Tab S10 avant leurs dates de sortie respectives, les 3 et 4 octobre.

Bien entendu, les pages incriminées ont rapidement été supprimées, mais pas assez rapidement et certains leakers et journalistes spécialisés ont pu voir les prix pour les États-Unis et quelques spécifications.

Quels prix pour le Galaxy S24 FE et la gamme des Galaxy Tab S10 ?

Alors que le Samsung Galaxy S24 FE est prévu pour le mois d’octobre, cette fuite nous donne une longueur d’avance sur les prix des nouveaux smartphones.

Le Samsung Galaxy S24 FE est proposé à partir de 649,99 $ aux États-Unis (soit 580€ environ) ce qui est un peu plus élevé que celui du Samsung Galaxy S23 FE. Il s’agit du modèle avec 128 Go de stockage, alors que ce même modèle pour le Galaxy S23 FE avec pour prix de lancement 599,99 $ (soit environ 535€).

Pour la gamme Galaxy Tab S10, les prix démarrent à 999,99 $ (soit 893€ pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage), et passe à 1 119,99 $ (1000€ environ) pour 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, pour le modèle Plus.

Le modèle Ultra coûte 1 199,99 $ (soit 1070€) pour 12 Go/256 Go, 1319,99 $ (équivalent à 1180€) pour 12 Go/512 Go, et 1619,99 $ (1447€) pour 16 Go/1 To.

Quels autres détails ont fuité ?

En plus des prix, d’autres éléments ont été dévoilés sur cette page de pré-commande, comme les couleurs disponibles, bleu, menthe, graphite et gris pour le Samsung Galaxy S24 FE, et Moonstone Gray et Platinum Silver pour les tablettes de la gamme Galaxy Tab S10.

Le smartphone est doté d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un appareil ultra-large de 12 mégapixels, d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x et d’une caméra selfie de 10 mégapixels.

La Galaxy Tab S10 Plus dispose apparemment d’un écran AMOLED de 12,4 pouces (1 752 x 2 800), de caméras arrière de 13 et 8 mégapixels, et d’une caméra frontale de 12 mégapixels tandis que la Galaxy Tab S10 Ultra dispose d’un écran AMOLED de 14,6 pouces (1 848 x 2 960), de caméras arrière de 13 et 8 mégapixels et d’une paire de caméras frontales de 12 mégapixels.