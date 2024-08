Samsung Galaxy S24 FE : sa sortie est imminente, avec de bonnes surprises

Samsung Galaxy S24 FE (concept)

Le Samsung Galaxy S24 FE se dévoile progressivement. Après avoir été aperçu sur le site de certification BIS, il ne fait plus aucun doute : le successeur du populaire Galaxy S23 FE est sur le point de faire son entrée sur le marché. Et les premières informations sont prometteuses.

Un design inspiré, des performances optimisées

Selon les dernières fuites, le Galaxy S24 FE devrait adopter un design soigné, s’inspirant largement de son grand frère, le Galaxy S24. On peut donc s’attendre à un smartphone élégant et moderne, disponible dans une palette de couleurs variées.Côté écran, la diagonale passerait à 6,7 pouces, offrant ainsi une immersion encore plus grande pour les contenus multimédias et les jeux vidéo.

Sous le capot, le Galaxy S24 FE devrait embarquer le puissant processeur Exynos 2400e, couplé à une quantité de RAM généreuse et à un stockage interne extensible. Cette configuration prometteuse laisse présager des performances fluides et réactives dans toutes les situations.

Samsung a toujours mis l’accent sur la photographie avec ses smartphones, et le Galaxy S24 FE ne devrait pas déroger à la règle. Les rumeurs évoquent un module photo arrière composé de plusieurs capteurs, offrant ainsi une grande polyvalence pour capturer des photos et des vidéos de qualité, même dans des conditions de faible luminosité.

Une autonomie en hausse ?

L’autonomie est un critère de choix essentiel pour de nombreuses personnes et si les informations ne sont pas encore confirmées, il est probable que Samsung équipe le Galaxy S24 FE d’une batterie de capacité supérieure à celle de son prédécesseur, associée à une optimisation logicielle pour garantir une journée d’utilisation complète, voire plus.

Une sortie imminente

Le lancement officiel du Galaxy S24 FE est attendu pour le mois d’octobre. D’ici là, de nouvelles informations devraient fuiter, nous permettant d’en apprendre davantage sur les caractéristiques exactes de ce nouveau smartphone. Il est en revanche difficile d’estimer un prix exact pour le moment, mais on peut penser que le Galaxy S24 FE devrait être proposé à un prix compris entre 700 et 800 euros.