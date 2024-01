Les prix français du Galaxy S24 révélés, des nouvelles du prochain Star Wars : c’est le récap’

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus consultées la veille. Hier, on apprenait que le Pixel 8 ridiculisait l’iPhone dans une pub, que Windows 11 perdait des parts de marché, et que Tesla offrait une charge gratuite aux propriétaires de voitures électriques. Ce jeudi matin au programme, c’est Galaxy S24 , Star Wars et GPT-4. Bonne lecture !

GPT-4 est disponible au sein de ChatGPT © OpenAI

Microsoft a discrètement dévoilé une nouvelle application mobile permettant d’exploiter son assistant intelligent, Copilot. Anciennement connu sous le nom de Bing Chat, Copilot tire parti du modèle d’IA GPT-4, considéré comme le plus avancé au monde, développé par OpenAI. Cette application peut générer du texte, des images, du code, et bien plus encore, en répondant à des requêtes simples ou à des données multimodales. Elle offre ainsi la possibilité de profiter gratuitement de GPT-4, sans passer par un abonnement à ChatGPT Plus. L’application Copilot est gratuite et compatible dès Android 11 ou et iOS 15.

La réalisatrice du prochain Star Wars donne des nouvelles du film

DR

Sharmeen Obaid-Chinoy se chargera de réaliser le prochain film Star Wars. Celle qui a réalisé deux épisodes de la série Miss Marvel vient de donner des nouvelles rassurantes sur le projet. Lors d’un entretien accordé à CNN, la réalisatrice a laissé entendre que le début du tournage de ce film Star Wars serait imminent : “Je suis très enthousiasmé par ce projet car je pense que ce que nous sommes sur le point de réaliser est quelque chose de très spécial. Et nous sommes en 2024 maintenant, et il est temps qu’une femme se présente pour façonner une histoire dans une galaxie très, très lointaine”. Logiquement, aucune date de sortie ferme n’a été officialisée pour le prochain opus de la saga étoilée. Il se murmure que le New Jedi Order sortira au cinéma en mai 2026.

Les prix français du Galaxy S24 révélés par Darty sont en baisse

© Samsung

Les fans de Samsung attendent avec impatience l’arrivée des Galaxy S24, et pour cause. Samsung promet une véritable révolution dans le monde des smartphones, avec une omniprésence de l’intelligence artificielle et des performances exceptionnelles. La date de la conférence de présentation a été officiellement fixée au 17 janvier par Samsung. Avant même cet événement, de nombreuses informations ont circulé sur les caractéristiques et surtout le prix des nouveaux modèles. Heureusement, Darty a levé le voile sur la question du prix des Galaxy S24 à travers un jeu-concours organisé sur Twitter.