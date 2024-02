Des nouvelles de Windows 12, le Galaxy S24 Ultra déçoit, c’est le récap’ de la semaine

Alors que le lancement de Windows 12 continue de se rapprocher, la dernière mise à jour de Waze est enfin disponible mais ne règle pas tous les bugs. Les téléphones Nokia sont sur le point de définitivement disparaitre et le Galaxy S24 Ultra n’est pas exempt de défauts. Une nouvelle rumeur suggère que Sony travaillerait actuellement sur une nouvelle console portable.

Le lancement de Windows 12 approche

C’est sur Twitter que le spécialiste XenoPanther a partagé sa découverte concernant le changement de build du canal Canary de Windows. Ce nouveau build pourrait être la première trace de Windows 12. Si l’on ne sait pas encore quand la nouvelle version du système d’exploitation pourrait être lancée, on connait certaines des nouveautés attendues. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la liste des améliorations à venir avec cette future version.

Le Galaxy S24 Ultra déçoit de nombreux utilisateurs

Depuis son lancement le 17 janvier, de nombreux utilisateurs se plaignent du Galaxy S24 Ultra, et plus particulièrement de son écran lorsqu’il est en mode Vif. En effet, lorsque ce mode est activé sur le smartphone de Samsung, les couleurs perdent en contrastes et semblent délavées. Le mode Naturel n’est pas touché par ce problème logiciel de l’affichage, qui devrait rapidement être corrigé par Samsung.

Dites Adieu aux téléphones Nokia

Une page se tourne avec la disparition des téléphones Nokia au profit des smartphones HMD. Human Mobile Devices devrait en effet lancer des smartphones sous son propre nom de marque. Sur son site, l’entreprise explique vouloir fabriquer des appareils “robustes, amusants, sûrs, rapides et abordables“.

Les utilisateurs seront-ils contents de la version 4.101 de Waze ?

La dernière mise à jour de Waze, disponible depuis le 29 janvier dans l’App Store, pourrait frustrer les utilisateurs. Si certains dysfonctionnements ont été corrigés, plusieurs bugs pénibles restent irrésolus. Aucun correctif n’a été apporté au bug de l’icône invisible par exemple, au grand dam de la communauté.

Une PlayStation Vita 2 serait en préparation

Moore’s Law is Dead a dévoilé que Sony travaillerait actuellement sur la conception d’une nouvelle console portable développée en partenariat avec AMD. Le youtubeur a expliqué que cette PlayStation Vita 2 pourrait être lancée en même temps que la PS6. Si l’on en croit les informations du leaker, il faudrait donc attendre encore environ deux ans pour profiter de cette future console portable.

Nos tests et dossiers de la semaine

GoPro Hero 12 Black : quelques améliorations bienvenues

Si la GoPro Hero 12 Black continue de se démarquer de la concurrence notamment grâce à la performance de sa puce, sa stabilisation toujours incroyable ou encore son appli Quik, ce n’est pas une révolution. On adore sa fixation intégrée, son boîtier compact et résistant et son autonomie, mais on aurait apprécié quelques améliorations au niveau de l’étanchéité de l’appareil et des performances en basse lumière.

Netflix, Disney+, Amazon Prime Video : un mois de février riche en nouveautés

Le premier mois de l’année s’achève et il est temps de faire le point sur les catalogues de février de nos plateformes de streaming préférées. Séries, documentaires, films, il y en a pour tous les goûts. Prime Video, Netflix et Disney+ n’ont pas oublié leurs abonnés, qui devraient se régaler en découvrant l’agenda des prochaines semaines.

