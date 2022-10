Les retrouvailles touchantes entre Indiana Jones et Demi-Lune, 38 ans après « Le Temple Maudit »

L’eau a coulé sous les ponts depuis Indiana Jones et le Temple maudit © Instagram @kehuyquan

Indiana Jones 5 sortira le 28 juin 2023 au cinéma. Ce volet ultime marquera la dernière incarnation du célèbre aventurier par le mythique Harrison Ford qui sera secondé par Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen. Le comédien s’est rendu le mois dernier à la convention D23 de Disney afin de promouvoir le futur film. Et il a fait une rencontre inattendue, ravivant ses lointains souvenirs liés à la franchise d’aventures.

Sorti en 1984, Indiana Jones et le Temple maudit met en scène Huy Quan alors âgé de 12 ans. Celui-ci incarne Demi-Lune, un jeune garçon chinois qui accompagne l’archéologue en Inde sur les traces des pierres de Sankara. Par la suite, Ke Huy Quan participera à d’autres grosses productions comme Les Goonies, la série Sois prof et tais-toi et plus récemment le film Everything Everywhere All at Once.

« Je t’aime Indy »

Présent également à la convention, il n’osait pas approcher son ancien collègue, raconte-t-il au New York Times. Son cœur battait la chamade et il se demandait si Ford le reconnaîtrait après toutes ces années. « Et alors que je me rapproche, il se tourne et pointe son doigt vers moi avec ce style classique, célèbre et grincheux de Harrison Ford. Je me dis : ‘Oh mon Dieu, il pense probablement que je suis fan et il va me dire de ne pas m’approcher de lui' », craint l’acteur.

C’était sans compter sur la mémoire fidèle de Ford. « Il me regarde, me pointe du doigt et demande : ‘Êtes-vous Short Round (Demi-Lune en VF, ndlr) ?’ De quoi me transporter instantanément en 1984, quand j’étais petit. J’ai dit ‘Oui Indy’. Et il a répondu : ‘Viens ici’ et m’a fait un gros câlin ». Ke Huy Quan a partagé deux clichés de ces retrouvailles émouvantes sur son compte Instagram, laissant un message sans équivoque en légende : « Je t’aime Indy ».

Si cette tendre anecdote vous a donné envie de vous replonger dans la franchise, sachez que les 3O premières minutes d’Indiana Jones 5 s’annoncent « badass ».