Les Sims 5 : nouveautés, multijoueur, tout ce que l’on sait déjà sur le Project Rene

Les Sims 5 est bel et bien en cours de développement. Le successeur des Sims 4 sortira d’ici quelques années sous la forme d’un free-to-play. En attendant, nous vous avons préparé un condensé des informations et rumeurs sur cette version qui promet de jolies nouveautés.

©EA

EA avait annoncé travailler sur les Sims 5 en 2020. Nous savons maintenant que le jeu est en cours de développement sous le nom de code Project Rene. Dans la nomenclature officielle d’EA, il ne s’agit pour l’instant que de “la nouvelle génération de jeu Les Sims“, le chiffre cinq n’apparaissant pas. Cette nouvelle version permettra de tourner la page des Sims 4 qui s’était ouverte il y a près de dix ans. S’il faudra prendre son mal en patience, nous disposons déjà de quelques informations sur ce nouveau chapitre prometteur.

🧐Les Sims 5 alias Project Rene, c’est quoi ?

Les Sims 5 s’est d’abord révélé par le Behind The Sims Summit Stream Event du 18 octobre 2022 avec Lyndsay Pearson comme principale présentatrice. Durant quatre minutes, la vice-présidente créative de la franchise nous a parlé de l’avenir des Sims, et de ce que Project Rene signifie.

Avec ce nouveau jeu, Maxis veut réimaginer “les Sims que vous connaissez et aimez avec de nouvelles façons de jouer“, “sur la base de Sims charmants, d’outils puissants et d’histoires significatives“. Voilà un programme alléchant.

Lyndsay Pearson explique que le nom de Project Rene a été choisi “parce qu’il rappelle des mots tels que renouveau, renaissance et renaissance” et qu’il représente l’engagement renouvelé de Maxis envers Les Sims. “Nous inaugurons un nouvel avenir pour Les Sims, avec une nouvelle expérience de jeu et bien plus encore“, explique-t-elle.

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour les Sims 5 à l’heure actuelle. Sur son site internet, EA nous dit que “Les Sims 5 est actuellement à un stade très précoce de développement“. De son côté, Lyndsay Pearson a déclaré que la révélation de Project Rene “marque le début de notre voyage au cours des prochaines années“. Vous l’aurez compris, il faudra patienter.

“Nous faisons des tests de jeu préliminaires et ce n’est que le début d’un voyage incroyablement long. Il y a beaucoup à faire, et je parle de plusieurs années”, a confirmé Grant Rodiek, en charge du projet, dans un entretien paru en janvier 2023.

Un screenshot ayant fuité des Sims 5

💰Combien coûtera Les Sims 5 ?

Comme le laissait entendre une offre d’emploi publiée sur le site de Maxis, Les Sims 5 sera gratuit au lancement. Dans la fiche de poste, les Sims 5 est présenté comme un “free-to-enter”, avec du contenu à acheter une fois en jeu. Dans une vidéo “Behind The Sims” publiée le 12 septembre, Maxis confirmait que Les Sims 5 serait gratuit… mais aussi probablement bourré de microtransactions.

En effet, le jeu a déjà des packs de contenu et des DLC de prévus, alors même qu’il n’est pas encore sorti ! Pour rappel, Les Sims 4 est désormais passé en free-to-play. Malgré l’arrivée d’une suite, le jeu continuera à exister, promet Pearson. Les joueurs ne perdront donc pas tout le contenu accumulé (et acheté) au fil des ans.

🕹️Quelles nouveautés de gameplay dans Les Sims 5 ?

Le studio veut maintenir la formule qui a toujours marché, car “ce nouvel avenir nous oblige à rester fidèles à ce que Les Sims ont toujours été“, expliquait la vice-présidente de la franchise. Les fans peuvent être rassurés, Les Sims 5 ne sera pas une simulation FPS hardcore.

Le 28 juin 2023, la chaîne YouTube des Sims partageait davantage de contenu sur l’élaboration des Sims 5 (à partir de 11’17” dans la vidéo). Comme on peut le voir, le jeu est à l’état de prototype et n’est pas à l’état de bêta jouable. Pour l’instant, l’équipe explore encore de nouvelles idées à appliquer au gameplay.

Un comportement et une façon de penser des Sims améliorés

Cela ne veut pas dire qu’il s’agira simplement de more of the same. La base du gameplay des Sims offre une infinité de possibilités. Ainsi, Maxis veut proposer la même expérience tout en faisant “évoluer la façon dont ces Sims pensent et se comportent“.

Les améliorations apportées rendront les interactions entre les Sims beaucoup plus crédibles. Dans la présentation du 28 juin, on peut voir que les animateurs ont conçu plusieurs attitudes dans les relations sociales : “Active“, “Passive“, “Secure“, qui impacteront la démarche et le comportement des personnages. On imagine que d’autres attitudes seront encore ajoutées pour coller au plus proche des postures humaines.

Plus de personnalisation dans la création dans les Sims 5

De plus, Maxis veut “pousser les outils plus loin lors de la création et de la personnalisation”. Lors de la présentation, Lyndsay Pearson montrait comment chaque partie d’un meuble pourrait être customisé de différentes manières. À droite de l’écran figurait un menu très détaillé permettant de personnaliser via de nombreuses options. Il sera ainsi possible de refléter vos désirs de décoration jusque dans les moindres détails. Il faut espérer cependant que le jeu garde en lisibilité, sans que le joueur soit noyé sous une tonne d’informations.

Davantage de multijoueur et de collaboration dans les Sims 5

De plus, Maxis faut aussi “explorer des moyens innovants non seulement pour raconter des histoires, mais aussi pour collaborer à ces histoires et à ces créations avec vos amis les plus proches.” Ainsi, c’est l’arrivée dans les Sims du multijoueur, une fonctionnalité réclamée depuis de nombreuses années. L’accent sera mis sur l’aspect collaboratif, qui pourrait permettre de construire avec vos amis votre colocation de rêve.

Cette expérience multijoueur se déroulera dans un monde plus détaillé et riche que jamais. Dans l’aperçu partagé le 28 juin, les développeurs expliquaient travailler à l’élaboration d’un monde où chaque Sim a sa vie et ses habitudes. De même, des fuites d’alpha testeurs semblent montrer un monde extérieur urbain et bien plus dense que les banlieues tentaculaires habituelles des Sims.

L’idée ne sera toutefois pas de plonger les joueurs dans “un monde rempli d’étrangers”, précise Lyndsay Pearson. Ne vous attendez donc pas à un MMORPG à la sauce Maxis.

🖥️Sur quelles plateformes sera disponible les Sims 5 ?

Encore une fois, rien n’est officiel, mais Lyndsay Pearson affirmait lors de la présentation qu’il serait possible de jouer en collaboration avec nos amis “sur vos appareils préférés“. Aucun doute que Les Sims 5 sera donc disponible sur toutes les plateformes, loin de l’exclusivité PC d’antan, avec le cross-play activé. Les graphismes toujours aussi cartoonesques le laissaient deviner : lors de la présentation, le jeu était fonctionnel sur mobile.

Une fonctionnalité qui aurait ainsi beaucoup de sens serait la possibilité de reprendre sa partie d’une plateforme à l’autre, avec une sauvegarde synchronisée dans le cloud. On prie pour que Maxis nous lise.

Notez que la version PC des Sims 5 devrait utiliser l’anti-piratage de Denuvo, critiqué pour impacter négativement les performances des jeux vidéo. Cette information provient d’un leak des builds PC et Android de Project Rene, alors il convient de la prendre avec des pincettes. Si EA et Maxis viennent à confirmer que Denuvo est bien inclus, une partie de la communauté montera sûrement au créneau.