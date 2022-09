Les Sims 4 sera bientôt gratuit !

Les Sims 4 – Crédit : EA

Grandir, grimper les échelons à l’école puis au travail, rencontrer l’amour, faire des enfants, satisfaire ses aspirations mais aussi ses besoins naturels… Les Sims vous permet de simuler la vie dans un jeu vidéo. Énorme succès, la série s’est jusqu’à présent déclinée en quatre opus principaux assortis d’une myriade de DLC payants. Sorti en 2014, Les Sims 4 se veut notamment inclusif, proposant aux joueurs de choisir leur orientation sexuelle.

Disponible sur PC, Xbox, PlayStation et consorts, le jeu de base est proposé au tarif de 20 euros. Un prix qui deviendra nul dans quelques semaines, ce qui risque d’ameuter les foules. Maxis et Electronic Arts viennent en effet d’annoncer que la version de base des Sims 4 sera récupérable gratuitement sur PC/Mac (app EA ou Origin), Steam, PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One dès le 18 octobre prochain.

À lire > Les Sims 4 ft. The Witcher : Geralt de Riv débarque dans le jeu !

Les Sims 4 devient un free-to-play

« Alors que le jeu Les Sims 4 s’apprête à devenir gratuit, l’équipe est plus déterminée que jamais à créer des expériences inédites, et continuera de développer des packs, des kits et des livraisons Les Sims Express prochainement », peut-on notamment lire dans le communiqué. L’éditeur bouscule ainsi son modèle économique et s’apprête donc à miser encore plus sur les achats-in-app et les DLC payants pour remplir ses caisses.

Une stratégie qui pourrait s’avérer payante puisqu’une nouvelle frange de joueurs va forcément télécharger le jeu de base massivement, attirés par sa gratuité. Ils pourraient ensuite craquer pour des extensions, kits ou packs au fil de l’eau. Du 14 septembre au 17 octobre, ceux qui auront déboursé de l’argent pour obtenir le jeu recevront le kit « Luxe dans le désert » en guise de cadeau le 18 octobre.

Pour rappel, une récente mise à jour a ajouté l’inceste par accident dans Les Sims 4.