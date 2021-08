Les « vrais » Bob l’éponge et Patrick l’étoile de mer photographiés à 1885 mètres de profondeur

Les chercheurs de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) contrôlaient un véhicule télécommandé le 27 juillet. Ils sont tombés nez à nez avec les « vrais » Bob l’éponge et Patrick l’étoile de mer. Ces animaux marins ont été découverts sur le mont sous-marin Retriever au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Ils se trouvaient à 1885 mètres de profondeur.

Les « vrais » Bob l'éponge et Patrick l'étoile de mer

Cette découverte a été faite dans le cadre de l’expédition Atlantic Stepping Stones à bord du navire Okeanos Explorer. À l’instar du célèbre dessin animé, Bob l’éponge et Patrick se trouvaient côte à côte. La seule différence avec le dessin animé est qu’ils ne sont pas amis dans la vie réelle, mais ennemis de longue date.

Patrick a probablement dévoré Bob l’éponge après cette photo

Christopher Mah qui est un biologiste marin et un expert en étoile de mer a partagé la photo de Bob l’éponge et Patrick sur Twitter. Il a déclaré que : « j’évite normalement ces références… mais wow. Bob l’éponge et Patrick dans la vraie vie ! ». En effet, ce n’est pas tous les jours qu’une étoile de mer et une éponge sont photographiées côte à côte au fond de l’océan.

Comme Christopher Mah l’a révélé à nos confrères de Live Science, il a pensé au fameux duo résidant à Bikini Bottom « dès que je les ai vus en vidéo ». D’ailleurs, nous ne connaissons pas leur espèce exacte. Il se pourrait même que ce soit une nouvelle découverte pour la science. La présence d’une éponge de mer jaune vif à cette profondeur est encore plus étonnant. De manière générale, les éponges qui vivent à une telle profondeur sont blanches ou de couleur neutre.

best friends SpongeBob & Patrick spotted IRL in the ocean!



Dans la vraie vie, Bob l’éponge et Patrick l’étoile de mer sont loin d’être amis. Patrick n’hésite effectivement pas à dévorer Bob. « Cette espèce d’étoile de mer a été observée se nourrissant d’éponges », explique Christopher Mah. En fait, il n’est pas improbable que ce soit exactement ce qu’il s’est passé après la photographie. D’ailleurs, des robots tueurs d’étoiles de mer sont déployés en Australie pour protéger la grande barrière de corail australienne.

