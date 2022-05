L’évolution de l’armure de Boba Fett en vidéo

Une vidéo offerte par Tell It Animated nous donne une petite leçon d’histoire de Star Wars tout en suivant les modifications de l’armure de Boba Fett au fil du temps. Car 44 ANS ans se sont écoulés depuis sa première apparition.

L’armure de Boba Fett durant une exposition – Crédits : Flickr

Considérant l’ancienneté et la variété des apparitions du personnage, il n’est pas surprenant que son costume soit passé par de nombreuses modifications.

D’une première apparition peu remarquée

La première apparition du personnage, ou plutôt du costume fut en 1978. L’émission nommée Star Wars Holiday Special, n’est certainement pas le chef d’œuvre de la franchise (c’est même le pire film Star Wars), mais a le mérite d’avoir été le lieu de naissance d’un des personnages préférés des fans. Affichant un bleu et jaune pales, c’est alors en dessin qu’il a discrètement fait ses premiers balbutiements.

Mais c’est en 1980, à la sortie de l’empire contre-attaque que ses heures glorieuses ont débuté. Et cette fois-là, c’est en vert et en jaune. Incarné par Bulloch, sa voie était elle interprétée par Jason Wingreen. Comme durant cette apparition courte mais remarquée, il ne retire pas son casque, l’utilisation de deux intervenant ne posa pas problème.

Oui, car ce personnage n’était pas voué à la gloire par ses créateurs originaux. Il n’est en réalité que la résultante d’une volonté de faire des économies. Le costume était destiné à équiper une partie de l’armée des forces obscures. Après l’abandon de cette option, justement pour des raisons budgétaires, le costume fut recyclé et un nouveau personnage fut alors créé pour l’occasion. L’origine de Boba Fett est purement accidentelle.

Sa popularité s’est imposée

C’est enfin en 1983, dans le Retour du Jedi, que le personnage prend de l’envergure. Et il devient l’un des personnages les plus iconiques de la franchise. En 2002, il revient dans l’attaque des clones sous les traits de Daniel Logan arborant de nouvelles nuances de couleurs sur son armure. Décidément…

Et avec l’intérêt grandissant des spectateurs et des créateurs pour ce personnage, il est progressivement affublé de gadgets et d’armes de plus en plus étudiés. Jusqu’au résultat actuel, proposé par la série qui lui est maintenant dédiée sur Disney Plus : The Mandalorian.

À lire aussi > Star Wars : Boba Fett reçoit un cadeau unique de ses fans

Source : ScreenRant