LG dévoile sa gamme d’écouteurs sans fil Tone Free FP 2021 avec des fonctionnalités innovantes

LG a dévoilé sa nouvelle gamme Tone Free FP 2021, promettant une expérience sonore toujours plus immersive. Les nouveaux écouteurs LG intègrent la fonction spatialisation audio – qui donne l’impression que le son provient de plusieurs directions plutôt que des écouteurs uniquement – qui est de plus en plus répandue. Apple Music et plus récemment Verizon se sont lancés dans la spatialisation audio, pour adapter leur contenu à cette nouvelle technologie. Apple a d’ailleurs équipé ses Airpods Pro et Max de cette fonction. Netflix envisagerait également de s’y mettre. LG apporte sa touche personnelle avec un traitement de la spatialisation audio par Meridian Audio, et la fonction Scène Sonore 3D, qui devrait rendre l’écoute encore plus réaliste. Enfin pour la partie son, une amélioration des diaphragmes et haut-parleurs permet d’avoir des basses plus puissantes sans altérer les autres sons. La batterie a également une meilleure durée de vie. Les boitiers peuvent accumuler jusqu’à 24h de batterie (22 pour le FP5), une charge pouvant offrir jusqu’à 10h d’écoute.

LG promet un son d’exception avec sa nouvelle gamme Tone Free FP 2021. Crédits : LG Newsroom

Des écouteurs auto-nettoyant et un boitier polyvalent

Si les trois modèles annoncés sont équipés de la technologie de spatialisation audio et de la Scène Sonore 3D, chaque modèle a également ses spécificités. On découvre la technologie Plug and Wireless sur le modèle FP9. Cette innovation permet de transformer le boitier de chargement en transmetteur Bluetooth. Cela permet de jouer le son d’un ordinateur ou d’une console non équipée de Bluetooth directement dans les écouteurs.

Une autre fonction de ces nouveaux écouteurs est le Whispering mode, ou mode chuchotement. L’écouteur droit devient un microphone dédié, capable de détecter un chuchotement sans dégrader la qualité de l’appel. Pratique pour téléphoner dans un environnement bruyant, ou au contraire très calme, comme une bibliothèque.

Enfin, on retrouve une technologie UVNano LED sur les boitiers des modèles FP8 et FP9. Cette technologie était déjà présente sur le modèle LG Tone Free FN4. Elle permet de nettoyer les écouteurs lorsqu’ils sont en charge. Ces modèles sont d’ailleurs vendus avec un gel antibactérien adapté aux écouteurs.

Source: Screenrant