Lidl : une nouvelle arnaque aux fausses cartes cadeaux

Les consommateurs sont invités à rester sur leurs gardes ! Depuis plusieurs semaines, la chaîne Lidl est victime d’une escroquerie tentant de tromper ses consommateurs. En effet, une fausse campagne mail promet de remporter une carte cadeau de l’enseigne d’un montant de 50 euros. Si l’offre paraît alléchante, il faut pourtant s’en méfier. En effet, des arnaqueurs avertis tentent de vider votre compte banque avec une technique bien rodée. La prudence reste donc de mise en cette période de confinement national.

Lidl, victime d’une escroquerie bien rodée – Crédit : Lidl

Pour ne pas tomber dans le panneau, nous décryptons pour vous ce piège notoire.

Les fausses cartes cadeaux sont de retour

Ce n’est malheureusement pas la première fois que la chaîne de hard discount est victime de ce genre d’arnaques. Dans un récent communiqué, le service communication a immédiatement voulu avertir ses clients et présenter ses excuses. « Nous sommes navrés de ces agissements frauduleux et appelons à votre vigilance à l’égard de ces pratiques qui peuvent paraître très réaliste » a ainsi publié l’enseigne sur ses différents réseaux sociaux. Malheureusement, cette affaire de phishing n’est pas nouvelle et de nombreuses marques ont en déjà payé les frais.

La technique est simple : en échange d’un rapide sondage, l’escroc vous propose de remporter une carte cadeau. Sauf qu’en cliquant sur le lien non sécurisé, vous risquez de vous faire dérober vos données personnelles et bancaires. Si vous voyez donc passer une telle offre, supprimez-la sans délai. Si vous êtes allés jusqu’au bout de la procédure, contactez immédiatement votre établissement bancaire pour faire opposition sur vos comptes. Pensez également à modifier vos mots de passe personnels sur l’ensemble des interfaces que vous utilisez régulièrement.

Mais l’escroquerie va encore plus loin. De nombreux consommateurs expliquent avoir reçu de mystérieux coups de téléphone, « émanant de personnes se faisant passer pour des collaborateurs de l’enseigne Lidl ». Le but est de vous faire rappeler un numéro surtaxé, en échange là encore d’un bon d’achat. Mais cette fois, c’est votre facture téléphonique qui risque de ne pas s’en remettre.

Pour ne plus tomber dans ce genre de piège, soyez donc vigilent. Les tentatives de phishing sont souvent reconnaissables. Les fausses offres comportent souvent de nombreuses fautes d’orthographe ou de syntaxe. Les adresses d’expédition ne sont jamais officielles et contiennent souvent des caractères impromptus. Si le doute persiste, le meilleur moyen de s’en assurer reste également de contacter le service client de l’enseigne !

