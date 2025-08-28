Ligue 1 : où regarder les matchs du week-end en direct depuis l’étranger ?

Vous êtes plutôt Toulouse-PSG ou OL-OM ? Même si vous n’êtes pas en France ce Week-end, il est possible de ne rien rater grâce à Surfshark VPN disponible à partir de 1,99€ seulement.

La Ligue 1 bat déjà son plein et la troisième journée du championnat s’annonce riche en matchs d’envergures. Entre le choc Lyon/Marseille dimanche soir, le déplacement du PSG à Toulouse samedi et un multiplex prometteur dimanche après-midi, les amateurs de football vont être servis.

Depuis cet été, la diffusion a changé de visage : la LFP a lancé sa propre plateforme, Ligue 1+, qui retransmet désormais la quasi-totalité des rencontres, tandis que beIN Sports conserve un match par journée. Bonne nouvelle pour ceux qui regardent depuis la France : Ligue 1+ est disponible sur la plupart des box internet, mais aussi via des applis comme Prime Video ou Molotov.

Mais qu’en est-il si vous êtes à l’étranger ce week-end ? Dans ce cas, un VPN comme Surfshark vous permet de suivre les matchs comme si vous étiez en France.

Voici le programme complet et toutes les solutions pour ne rien manquer :

Le programme Ligue 1 du week-end (30 31 août 2025)

Vendredi 29 août

– Lens – Brest à 20h45

Samedi 30 août

– Lorient – Lille à 17h00

– Nantes – Auxerre à 19h00

– Toulouse – Paris-SG à 21h05

Dimanche 31 août

– Angers – Rennes à 15h00

– Multiplex : Monaco – Strasbourg / Paris FC – Metz / Le Havre – Nice à 17h15

– Lyon – Marseille à 20h45

Deux rendez-vous phares se démarquent : le Toulouse/PSG du samedi soir, parfait test pour les Parisiens hors de leurs bases, et le classique OL/OM dimanche à 20h45, toujours très attendu.

Où regarder la Ligue 1 en France ?

Depuis la reprise, la majorité des matchs est disponible sur Ligue 1+, le nouveau service de streaming lancé par la Ligue de Football Professionnel. Cette plateforme diffuse huit des neuf matchs par journée, avec en plus des magazines d’avant et d’après match pour analyser les rencontres.

Pour y accéder, plusieurs possibilités :

Via votre opérateur (Orange, SFR, Bouygues, Free) directement sur votre box TV.

(Orange, SFR, Bouygues, Free) directement sur votre box TV. Via les applications compatibles comme Prime Video ou Molotov.

comme Prime Video ou Molotov. L’abonnement est proposé à la carte, avec différentes formules selon vos préférences.

En parallèle, beIN Sports conserve une affiche chaque journée. Ce week-end, c’est Lorient – Lille samedi à 17h00 qui est programmé sur la chaîne sportive.

Résultat : en France, combiner Ligue 1+ et beIN Sports permet de suivre l’intégralité du championnat sans rien rater.

Comment suivre la Ligue 1 depuis l’étranger grâce à un VPN

Si vous êtes en déplacement ou installé hors de France, accéder à Ligue 1+ peut vite devenir compliqué à cause des restrictions géographiques. Certains diffuseurs étrangers possèdent bien des droits, mais ils ne couvrent pas toujours l’ensemble des affiches et leur accès reste limité selon les pays.

C’est là qu’un VPN entre en jeu. Contrairement aux solutions gratuites souvent inefficaces, un service premium comme Surfshark permet de débloquer facilement la plateforme. En quelques minutes, vous pouvez vous connecter comme si vous étiez en France et profiter des matchs en direct.

Surfshark, la solution simple pour voir la Ligue 1 à l’étranger

Serveurs en France (Paris, Bordeaux, Marseille) pour accéder à Ligue 1+ ou beIN Sports.

(Paris, Bordeaux, Marseille) pour accéder à Ligue 1+ ou beIN Sports. Connexion rapide et stable , adaptée au streaming HD et au direct sportif.

et , adaptée au streaming HD et au direct sportif. Utilisation illimitée sur tous vos appareils (PC, smartphone, tablette, TV connectée).

sur tous vos appareils (PC, smartphone, tablette, TV connectée). Interface intuitive, installation rapide en quelques clics.

Comment utiliser Surfshark ?

Téléchargez l’application Surfshark et créez un compte. Souscrivez à l’une des formules d’abonnement Connectez-vous à un serveur localisé en France. Ouvrez Ligue 1+ ou beIN Sports, comme si vous étiez devant votre télé en France.

En pratique, c’est la solution la plus efficace pour ne rien rater des chocs du week-end, même depuis l’autre bout du monde.

Et bonne nouvelle : Surfshark est actuellement disponible à seulement 1,99 €/mois (au lieu de 5,66 €), avec 3 mois supplémentaires offerts !

Conclusion

La Ligue 1 a entamé une nouvelle ère avec Ligue 1+, qui diffuse désormais la majorité des matchs. Pour ce week-end du 30–31 août, les affiches à surveiller sont nombreuses : le Toulouse – PSG samedi soir et le grand OL – OM dimanche à 20h45 en tête d’affiche.

Depuis la France, il suffit de souscrire à Ligue 1+ (disponible sur opérateurs et applis comme Prime Video) et à beIN Sports pour compléter le dispositif. À l’étranger, Surfshark s’impose comme la meilleure solution pour contourner les restrictions et vivre la Ligue 1 en direct, où que vous soyez.