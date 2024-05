Linky : la limitation de la puissance des compteurs est efficace, vers une généralisation ?

© Mairie Le Pin

Des millions de Français disposent du compteur Linky, ce petit boîtier vert situé à l’intérieur ou à l’extérieur du logement. L’appareil vous permet de maîtriser votre consommation tandis qu’Enedis peut effectuer un relevé du compteur à distance.

Voilà pourquoi il vaut mieux éviter de trafiquer son compteur Linky pour payer son électricité moins cher. Ces derniers mois, des milliers de clients ont bien vu leur facture baisser de quelques euros, mais grâce à une expérimentation officielle d’Enedis. La puissance de leur compteur a été fortement limitée, une pratique qui pourrait se démocratiser étant donné ses résultats.

L’expérimentation d’Enedis fait baisser la consommation électrique de foyers français de 20 %

En février dernier, Enedis limitait la puissance du compteur Linky de 115 000 clients du Puy-de-Dôme à 3000 watts. Une restriction appliquée pendant deux heures sur les tranches horaires 7h-9h, 9h-11h ou 18h-20h selon les foyers.

Impossible de faire tourner de gros appareils comme un four ou une machine à laver à cette puissance. Les volontaires devaient se contenter d’utiliser de petits appareils et bien sûr, l’éclairage ou le réfrigérateur restaient disponibles. En plus des 10 € de compensation versés par Enedis pour leur participation à l’expérimentation, les Puydômois ont vu leur facture d’électricité baisser drastiquement.

La consommation électrique des 115 000 foyers concernés a diminué de 20 % pendant les tranches horaires de limitation. “Si on le fait pour 10 millions de clients, on a fait des calculs, on considère que ça permettrait d’économiser la consommation de la ville de Paris, indique le directeur régional d’Enedis à TF1.

À lire > Linky : cette prise secrète permet de grosses économies sur votre facture d’électricité

L’expérimentation lancée à la demande des pouvoirs publics suite au déséquilibre entre la production et la consommation d’électricité lors de l’hiver 2022-2023 fournit donc un nouveau levier en cas de tension sur le réseau. La limitation des compteurs Linky pourrait se démocratiser lors des pics de consommation hivernaux afin d’éviter les coupures de courant dans les foyers français.