Apple s’incline face à Microsoft, Windows domine macOS

Aux États-Unis, Apple a bien du mal face à Microsoft. Windows domine totalement macOS qui a du mal à convaincre à cause du prix excessif des produits de l’entreprise californienne. Toutefois, Windows 11 n’est pas la plus appréciée des versions de l’OS.

Windows 11 parts de marché

Windows gagne 13% de parts de marché aux États-Unis, atteignant 60 %, tandis que MacOS chute de 27 % à 23,33 % entre novembre 2023 et juillet 2024

Windows 11 peine à convaincre avec moins de 26 % de part de marché, Windows 10 représentant plus de 70 % des utilisateurs Microsoft

La fin du support de Windows 10 en octobre 2025 pourrait forcer la migration vers Windows 11 malgré les réticences des utilisateurs

Windows 11 a encore du mal à convaincre face à son prédécesseur mais une chose est sûre, le système d’exploitation domine la concurrence. Certes, Linux fait son petit bonhomme de chemin mais Microsoft reste en tête, notamment devant Apple et macOS selon un tout nouveau rapport de Stocklytics.

Windows domine le marché des systèmes d’exploitation

Le marché étasunien des systèmes d’exploitation connaît un bouleversement inattendu. Windows, malgré les difficultés de sa dernière version, voit sa part de marché grimper de 13 %, atteignant près de 60 % en juillet 2024. Cette progression s’effectue au détriment de MacOS, qui subit une chute de 27 %, passant de 31,75 % à 23,33 % entre novembre 2023 et juillet 2024.

Edith Reads, analyste chez Stocklytics, explique ce phénomène : “Dans un contexte d’inflation élevée et de hausse du coût de la vie, les Mac et leurs systèmes d’exploitation, généralement plus onéreux, sont en déclin. De plus, la flexibilité de Microsoft Windows en matière de compatibilité matérielle le rend pertinent même dans le marché actuel en pleine mutation”.

Cette flexibilité de Windows joue en sa faveur face à l’écosystème fermé d’Apple. Les fabricants comme Dell, Lenovo et HP dominent le marché du hardware, contrôlant ensemble 50 % des parts, contre seulement 18 % pour Apple.

La hausse ne profite pas à Windows 11

Paradoxalement, la croissance de Windows ne profite pas à Windows 11. Sa part de marché est tombée sous les 26 % depuis février 2024, tandis que Windows 10 représente plus de 70 % des utilisateurs Microsoft. Près de trois ans après son lancement, Windows 11 peine à convaincre les utilisateurs pour diverses raisons.

Microsoft prépare une mise à jour majeure, Windows 11 24H2, qui mise sur l’intelligence artificielle avec Copilot. Toutefois, cette orientation ne fait pas l’unanimité, certains utilisateurs estimant que leurs préoccupations actuelles ne sont pas prises en compte.

Avec l’arrêt du support de Windows 10 prévu pour octobre 2025, Microsoft pourrait néanmoins contraindre ses utilisateurs à migrer vers Windows 11, malgré les réticences actuelles.