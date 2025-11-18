Linux s’impose dans le gaming : Valve prépare une révolution en 2026

Le paysage du jeu vidéo sous Linux est en pleine transformation, et les amateurs du système libre peuvent enfin entrevoir un avenir nettement plus prometteur.

Jeu vidéo sur Linux : mieux que sur Windows 11 ?

Depuis des années, Linux traîne l’image d’un environnement peu adapté pour jouer, mais les dernières évolutions montrent qu’un vrai tournant est en cours.

D’après Gaming On Linux, Steam vient d’atteindre environ 3 % d’utilisateurs Linux en 2025, un record historique. Ce chiffre peut paraître modeste, mais pour une plateforme longtemps cantonnée à moins de 1 %, c’est une progression spectaculaire qui reflète un intérêt croissant pour le gaming sous Linux.

Steam Machine, le pari Linux de Valve

Pendant longtemps, jouer sur Linux relevait presque du bricolage. Les options natives étaient rares, souvent limitées à quelques titres simples. L’arrivée de Wine a ouvert la voie, mais avec beaucoup d’irrégularités. Certains jeux démarraient, d’autres plantaient, et la compatibilité relevait souvent du coup de chance. Aujourd’hui, la situation n’a plus rien à voir. Près de 90 % des jeux Windows seraient désormais jouables sur Linux, et ce grâce notamment à Proton et à l’écosystème construit par Valve autour de Steam.

Ce changement de dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large portée par Valve, qui mise de plus en plus sur l’open source. Leur nouvelle ambition ? Une console basée sur Linux. Après le Steam Deck, Valve prévoit pour 2026 la sortie d’une Steam Machine nouvelle génération, dotée de KDE Plasma comme interface complète. En clair, l’appareil servira à la fois de console et de véritable PC, capable de faire tourner l’immense majorité du catalogue Steam… sans quitter Linux.

Cette machine pourrait devenir un accélérateur inédit pour la plateforme. Si l’on imagine que Valve écoule rapidement 100 000 unités, cela représenterait autant de nouveaux utilisateurs Linux, d’un seul coup. Et plus la Steam Machine se démocratisera, plus l’écosystème Linux gagnera en visibilité auprès du grand public.

Linux prêt à conquérir le jeu vidéo ?

Beaucoup voient même dans cette sortie un potentiel bouleversement : 2026 pourrait être l’année où Linux dépassera enfin les 10 % de parts de marché dans le secteur du jeu, un seuil symbolique qui semblait jusqu’ici hors d’atteinte. Avec un public plus large, une interface moderne et un catalogue de jeux désormais très complet, Linux pourrait se faire une place durable dans les salons comme sur les PC.

Reste une question : le prix. Pour l’instant, aucune annonce officielle, mais les estimations tournent entre 600 et 800 dollars, un positionnement cohérent face aux consoles de dernière génération.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle Steam Machine représente déjà plus qu’un simple produit. C’est une porte d’entrée potentielle vers Linux pour des milliers de nouveaux utilisateurs. Et si elle tient ses promesses, elle pourrait bien marquer un tournant historique pour le jeu vidéo open source.

Source: Tom’s Hardware